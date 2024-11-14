مكوّن ضروري في الخبز يمنع العيوب الخِلقية

أعلنت الحكومة البريطانية أنه ستتم إضافة حمض الفوليك إلى جميع أنواع دقيق القمح غير الكامل اعتباراً من نهاية عام 2026، لمنع حدوث مشكلات لدى مئات الأطفال كل عام.

وبحسب موقع صحيفة «ذي إندبندنت» الإنجليزية، فإن حمض الفوليك هو شكل صناعي من فيتامين ب9، ويعرف أيضاً باسم «الفولات»، ويساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية والخلايا الجديدة.

ويمكن أن يؤدي نقص الفيتامين أثناء الحمل إلى زيادة خطر إصابة الأطفال بمشكلات خطيرة، تُعرف باسم «عيوب الأنبوب العصبي».

والأنبوب العصبي هو البنية التي تشكّل الدماغ والحبل الشوكي للطفل النامي من نحو اليوم 21 من الحمل إلى اليوم 28.

والعيوب الأكثر شيوعاً في الأنبوب العصبي هي السنسنة المشقوقة، وتحدث عندما لا يتطور العمود الفقري بشكل صحيح، إذ يولد الطفل بلا أجزاء من الدماغ والجمجمة.

ويوصى بأن تتناول النساء اللواتي يحاولن الإنجاب مكملات حمض الفوليك لمدة ثلاثة أشهر تقريباً قبل الحمل، وثلاثة أشهر على الأقل بعد الحمل.

ومع ذلك، فإن تدعيم الخبز والدقيق يعطي المرأة كمية أساسية أعلى من حمض الفوليك إذا كان الحمل غير مخطط له.

وبحسب وزارة الصحة البريطانية، فإن هذه الخطوة قد تمنع نحو 200 حالة من عيوب الأنبوب العصبي كل عام، فضلاً عن توفير 20 مليون جنيه إسترليني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية على مدى 10 سنوات.

وقال وزير الصحة العامة، أندرو جوين: «هذه الإجراءات هي تدخُّل بسيط وفعَّال لتحسين النتائج الصحية لدى الأطفال، ومنحهم أفضل بداية في الحياة».

ورحَّب كبير الأطباء في إنجلترا البروفيسور السير كريس ويتي بالخطط الخاصة بإضافة حمض الفوليك.

وقال: «إن تدعيم الدقيق هو وسيلة بسيطة وفعالة للمساعدة في تقليل حالات عيوب الأنبوب العصبي، على الرغم من أنه من المهم أن تستمر النساء الحوامل أو اللاتي يعتزمن الحمل في تناول مكملات حمض الفوليك قبل وأثناء الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل».

وقالت ميرون، وزيرة سلامة المرضى وصحة المرأة والصحة العقلية، إن هذه الخطوة من شأنها «أن تمنح النساء راحة بال أكبر طوال فترة الحمل».

وأضافت: «هذه الحكومة ستدعم المرأة وتحسّن نتائج الأمومة، حتى يتمكن كل طفل من أن يعيش حياة طويلة وسعيدة ومثمرة».