باحثون: الموجات الصوتية تساعد في التئام قرح القدم السكري المزمنة

وجد فريق من الباحثين الإسبان أن الموجات الصوتية عالية الطاقة تحفز التئام جروح القدم المزمنة لدى مرضى السكري التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

وأظهرت البيانات المُجمعة من خمس تجارب عشوائية سابقة أن نسبة شفاء الجروح تماما كانت أكثر ثلاث مرات تقريبا عند إضافة ما يسمى بالعلاج بموجات الصدمة خارج الجسم إلى الرعاية الطبية التقليدية، وذلك وفقا لتقرير نشر في مجلة (ميديكال ساينس).

يستخدم العلاج بموجات الصدمة خارج الجسم الطاقة الصوتية لتحفيز نمو الأوعية الدموية الجديدة والمساعدة في تجديد الأنسجة وتقليل الالتهاب والندبات. وعادة ما تجري هذه العلاجات في العيادات الخارجية بدون تخدير.

وتلقى جميع المرضى في التجارب، وعددهم 672، رعاية تقليدية للجروح، بما في ذلك 336 مريضا تلقوا أيضا العلاج بموجات الصدمة خارج الجسم لفترات تراوحت بين ثلاثة أسابيع و20 أسبوعا.

تعد قرح القدم غير القابلة للشفاء من المضاعفات الشائعة والخطيرة لمرض السكري، وتصيب حوالي 463 مليون شخص حول العالم. وقد يضطر ما يصل إلى 40 بالمئة من المرضى إلى بتر أطرافهم.

وقال الباحثون "يمثل هذا العلاج تقدما واعدا في السيطرة على مضاعفات مرض السكري التي غالبا ما يصعب علاجها، ولها تأثير كبير على جودة حياة المريض".