عقار مونجارو لعلاج السمنة الدواء الأكثر مبيعا في الهند

قالت شركة فارمارك للأبحاث اليوم الجمعة إن عقار مونجارو الشهير لعلاج السمنة، والذي تنتجه شركة إيلي ليلي، أصبح الدواء الأكثر مبيعا في الهند من حيث القيمة خلال شهر أكتوبر ، بمبيعات بلغت مليار روبية (11.38 مليون دولار).

وارتفع الطلب على العقاقير الرائجة المضادة للسمنة، والتي تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم وإبطاء عملية الهضم، في الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وذكرت فارمارك أن مونجارو، الذي أطلقته إيلي ليلي في مارس آذار وتفوق على عقار ويجوفي الذي طرحته منافستها نوفو نورديسك في يونيو حزيران، حقق منذ ذلك الحين إيرادات بلغت 3.33 مليار روبية حتى نهاية أكتوبر .

وأضافت الشركة أن حجم استهلاك مونجارو في الهند كان أكبر بعشر مرات من حجم استهلاك ويجوفي في أكتوبر .