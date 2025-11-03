بدقة عالية.. اختبار دم متطور يكشف الإصابة بمتلازمة التعب المزمن





نجح علماء من جامعة إيست أنجليا وأكسفورد بيوداينمكس في ابتكار اختبار دم عالي الدقة قادر على تشخيص متلازمة التعب المزمن، المعروفة أيضًا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي (ME/CFS).

تُسبب هذه الحالة إرهاقاً طويل الأمد ومُنهكاً في كثير من الأحيان، وتؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، بمن فيهم أكثر من 400 ألف شخص في المملكة المتحدة. ورغم شيوعها، لا تزال متلازمة التعب المزمن/متلازمة التعب المزمن غير مفهومة جيداً، ويصعب تشخيصها بشكل ملحوظ وفق ديلي ساينس.

هذا الاختبار الجديد، الذي يُظهر دقةً تصل إلى 96%، يُجدد الأمل للمرضى الذين عانوا من صعوبة التعرف على المرض والحصول على إجابات موثوقة.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يُؤدي أيضاً إلى تطوير اختبار مماثل لتشخيص حالات كوفيد الطويلة.

التحقق من صحة مرض تم رفضه منذ فترة طويلة

وأوضح الباحث الرئيسي البروفيسور دميتري بشيزيتسكي من كلية الطب في نورويتش بجامعة إيست أنجليا، أن "متلازمة التعب المزمن هي مرض خطير ومعوق في كثير من الأحيان يتميز بالتعب الشديد الذي لا يخفف بالراحة.

ويضيف: نعلم أن بعض المرضى أفادوا بتجاهلهم أو حتى إخبارهم بأن مرضهم "وهمي"، وفي غياب اختبارات حاسمة، ظل العديد من المرضى دون تشخيص أو تشخيص خاطئ لسنوات، "أردنا أن نرى ما إذا كان بوسعنا تطوير اختبار دم لتشخيص هذه الحالة - وقد نجحنا في ذلك!

وتابع: "يوفر اكتشافنا إمكانية إجراء اختبار دم بسيط ودقيق للمساعدة في تأكيد التشخيص، مما قد يؤدي إلى دعم مبكر وإدارة أكثر فعالية."

حللت الدراسة عينات دم من 47 مصاباً و61 متطوعاً سليماً، ووجد الباحثون نمطاً جينومياً مميزاً موجوداً فقط لدى المرضى، محققين دقة عالية: حساسية 92% وخصوصية 98%.

كما اكتشفوا إشارات لتأثر الجهاز المناعي ومسارات الالتهاب، ما قد يشير إلى أهداف محتملة للعلاج المستقبلي.

هذه التقنية سبق أن ساهمت في تحديد مؤشرات حيوية لأمراض معقدة مثل ALS والتهاب المفاصل والسرطان، وتدعم اختبار EpiSwitch لسرطان البروستاتا المستخدم سريريًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال البروفيسور بشيزيتسكي: "لأول مرة أصبح لدينا فحص دم بسيط وموثوق ما يمهد الطريق لتشخيص دقيق وعلاجات شخصية أكثر فعالية".