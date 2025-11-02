كيف نموت شباباً في سن الشيخوخة؟

تشهد الأبحاث الطبية حول العالم ثورة جديدة يقودها علماء يسعون إلى فهم عملية الشيخوخة والعيش بصحة مثالية، ويُعدّ الدكتور نير برزيلاي، مدير معهد أبحاث الشيخوخة في كلية ألبرت آينشتاين للطب بنيويورك، أحد أبرز الوجوه في هذا المجال، بحسب مجلة "التايم".

يؤكد برزيلاي أننا جميعاً سنموت في النهاية، لكن الهدف هو أن نحيا حياة طويلة بصحة جيدة، موضحاً أن التقدّم العلمي بات يتيح الوقاية من أمراض الشيخوخة مثل السرطان وأمراض القلب والزهايمر.

ويستعرض الباحث تطور متوسط الأعمار خلال القرون الماضية، مشيراً إلى أن غالبية كبيرة من البشر قبل 150 عاماً كانوا يعيشون 20 و30 عاماً فقط، أما اليوم فقد تضاعف العمر ثلاث مرات بفضل الزراعة، وتنقية المياه، واللقاحات، لكن هذا التقدّم أفسح المجال لظهور أمراض الشيخوخة الحديثة كالزهايمر والسكري وأمراض القلب.

ومن خلال دراسة أكثر من 850 معمّراً تجاوزوا 100 عام، اكتشف برزيلاي أن هؤلاء أصيبوا بالأمراض بعد نحو ثلاثة عقود من عامة الناس، وعانوا مما يُعرف بـ"انكماش فترة المرض"، أي أن معاناتهم الصحية اقتصرت على فترة قصيرة قبل الوفاة، ويرى برزيلاي أن تحسين النوم، وممارسة الرياضة المنتظمة، والتغذية السليمة، والتواصل الاجتماعي، تبقى أنجح الطرق الطبيعية لتعزيز الصحة رغم التقدم بالعمر، محذراً من "الضوضاء التسويقية" حول مكملات تُباع على أنها "إكسير الشباب"، إذ تفتقر كثير منها إلى الأدلة العلمية.

ويتحدث العالم الأمريكي عن تجربته الشخصية في الصيام المتقطع، قائلاً إنه يصوم نحو 16 ساعة يومياً منذ سنوات، وقد لاحظ تحسناً في صحته ولياقته وفقداناً للوزن، مؤكداً أن الصيام قد يكون أكثر فاعلية من مجرد تقليل السعرات الحرارية.

ويختم برزيلاي حديثه قائلاً: "مؤكد أن الإنسان لا يعيش إلى الأبد، لكنه يستطيع أن يشيخ شاباً، ويحتفظ بحيويته حتى آخر العمر."