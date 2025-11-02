شيخوخة مبكرة.. تحذير طبي يثير القلق حول صحة إيلون ماسك

أثار ظهور الملياردير إيلون ماسك في بودكاست استمر ثلاث ساعات ردود فعل وتحليلات طبية، بعدما بدا متعباً ومنهكاً بحسب مشاهدين وأطباء.

وقد حذر طبيب مقيم في نيويورك، الدكتور ستيوارت فيشر، من أن مظهر ماسك يعكس علامات «الشيخوخة السريعة»، وهو تعبير يربط بين الإجهاد المزمن وتدهور الصحة الجسدية والعقلية.

قال الدكتور فيشر إن مظهر ماسك الحالي أضعف من ظهوره في مناسبات سابقة، مشيراً إلى مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو 2024 كمقارنة: «حتى في المؤتمر كان وجهه أكثر نضارة مقارنة بالآن».

وأضاف أن التعرض المستمر للتوتر والجدل قد أفرز تأثيرات جسدية وعاطفية واضحة، محذراً من أن الإجهاد المزمن يرفع مستويات هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، ما يزيد احتمال حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية ويُضعف امتصاص العناصر الغذائية الحيوية.

وأوضح فيشر أن فرط التوتر يسرّع تآكل الكولاجين — البروتين المسؤول عن مرونة البشرة — مما يؤدي إلى بهتانها وظهور تجاعيد وهالات تحت العينين، فضلاً عن تأثيرات سلبية على النوم والوظائف الدماغية. وحذّر من أن أنماط الحياة المضطربة خلال الضغوط تزيد من احتمال تدهور الصحة العامة حتى لو كانت العلامات ظاهرة في الوجه أولاً، وفقا لصحيفة " metro " البريطانية.

تأتي هذه المخاوف في سياق انخراط ماسك المكثف في السياسة العامة وإدارة عدة شركات كبرى؛ فهو يملك منصة X ويشغل منصب الرئيس التنفيذي في تسلا، كما حمل دوراً قصيراً في مبادرة حكومية أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أن يتنحى عنها لاحقاً. وتحول خطاب ماسك منذ استحواذه على «X» عام 2022 إلى مواقف أكثر استقطاباً، ما عرضه لانتقادات وجدل عامين كبيرين.

وشهدت منشوراته مؤخراً تصاعداً في التركيز على قضايا محافظة، وحتى تصريحات مثيرة حول الشأن البريطاني، ما زاد من الاهتمام الإعلامي بشأن صحته وقدرته على إدارة الضغوط المتزايدة. ويقول محللون إن العبء الإداري والسياسي قد ينعكس سريعاً على حالة القادة الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة.

لا يتفق الجميع مع قراءة الوجه بوصفها مؤشراً قاطعاً للصحة، لكن خبراء الصحة العامة يشددون على أن الإجهاد المزمن ونمط الحياة يؤثران لا محالة على مخاطر الأمراض المزمنة والوفاة المبكرة.

وبينما يبقى ماسك شخصيةً عامة نافذة، فإن أي تدهور صحي لديه قد يثير تداعيات اقتصادية وإعلامية واسعة، لا سيما في ضوء دوره المؤثر في شركات وتقنيات تغيّر أسواقاً كاملة.