أمريكا.. سحب عاجل لأدوية ضغط دم قد تسبب السرطان

أعلنت شركة "تيفا" الأمريكية بالتعاون مع شركة التوزيع "أميريسورس للخدمات الصحية"، عن سحب أكثر من 580 ألف عبوة من دواء "برازوسين هيدروكلوريد" المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بعد اكتشاف احتمال تلوثه بشوائب كيميائية قد تسبب السرطان.

ويُسوَّق الدواء في الولايات المتحدة تحت الاسمين التجاريين "مينيبريس" و"برازين"، ويُستخدم على نطاق واسع لعلاج نحو 500 ألف مريض بارتفاع ضغط الدم، ويعمل العقار من خلال منع مستقبلات ألفا-1 الأدرينالية، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتسهيل تدفق الدم، وبالتالي خفض ضغط الدم.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أظهرت التحاليل أن بعض دفعات الدواء قد تحتوي على شوائب "نيتروزامين" ناتجة عن عمليات التصنيع أو التخزين، وهي مركبات ثبت في الدراسات على الحيوانات أنها قد تسبب تلفاً في الحمض النووي وتزيد من خطر تكوّن أورام في الكبد والمعدة والرئة، بينما لا تزال الأدلة على تأثيرها في البشر محدودة.

ويشمل الاستدعاء 181,659 عبوة من كبسولات بتركيز 1 ملغ، و291,512 عبوة بتركيز 2 ملغ، و107,673 عبوة من الأقراص بتركيز 5 ملغ، وصنّفت إدارة الغذاء والدواء عملية السحب ضمن الفئة الثانية، أي أن المنتجات قد تسبب عواقب صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج طبياً، مع احتمال ضئيل لحدوث آثار خطيرة.

وأكدت الإدارة أنه لم تُسجّل أي حالات مرضية أو إصابات نتيجة تناول الدواء حتى الآن، لكنها حذّرت من التوقف المفاجئ عن استخدام حاصرات ألفا-1، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم أو ألم في الصدر أو زيادة في معدل ضربات القلب، وهي مضاعفات قد ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.