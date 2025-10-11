لغز عمره ملايين السنين.. لماذا تتفوق النساء على الرجال في طول العمر؟

تعيش الإناث عمراً أطول من الذكور في كل الثقافات سواء البشر أو غيرهم، ويصل فارق العمر إلى 5 سنوات أحياناً ويرجع ذلك لأسباب قديمة حتى قبل وجود البشر.

على الرغم من التقدم في مجال الرعاية الصحية، لا يزال المنطق التطوري قائماً، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن النساء يعشن حالياً أكثر من الرجال في جميع دول العالم تقريباً.

وتُظهر سجلات متوسط ​​العمر المتوقع في السويد أن الفجوة اتسعت من حوالي عامين في القرن الثامن عشر إلى أكثر من خمسة أعوام اليوم، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى انخفاض وفيات الأمهات وانخفاض وفيات الذكور المبكرة وفق ديلي جالاكسي.

مع ذلك، حتى مع تضييق الطب والمساواة الاجتماعية للفجوة، يُبقي التطور تأثيره الخفي.

يقول ستارك: "يمكننا تقليص هذا الفارق، لكن ربما لا نستطيع محوه تماماً"، حيث تشير النتائج إلى أن طول العمر ليس مجرد ظاهرة ثقافية، بل هو إرث تطوري مشترك بين معظم الثدييات، بما في ذلك البشر.

أبحاث رائدة

كشفت أبحاث رائدة شملت أكثر من ألف نوع من الحيوانات عن القوى التطورية التي تُشكّل هذا الانقسام القديم، كاشفةً عن قصة جينية كُتبت قبل ظهور البشر بزمن طويل.

أجرت دراسةٌ نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز " بقيادة جوهانا ستارك من جامعة جنوب الدنمارك، دراسةً حول متوسط ​​العمر المتوقع لدى 528 نوعاً من الثدييات و 648 نوعاً من الطيور، سواءً في البرية أو في حدائق الحيوان.

وتؤكد نتائجهم أن الاختلافات بين الجنسين في طول العمر ليست عشوائية ولا مقتصرة على البشر، بل هي جزءٌ لا يتجزأ من تطور الحياة للتكاثر والبقاء.

مخطط التطور لطول العمر

في الثدييات، تعيش الإناث أطول من الذكور بحوالي 12%إلى 13% في المتوسط، أما في الطيور، فينعكس هذا النمط، إذ يعيش الذكور أطول بحوالي 5% .

لا يمكن تفسير هذه التباينات بنمط الحياة أو حجم الجسم أو النظام الغذائي، بل يبدو أنها تنبع من البنية الجينية واستراتيجية التكاثر .

تمتلك إناث الثدييات كروموسومين X ، مما يوفر "شبكة أمان وراثية" تساعد في الوقاية من الطفرات الضارة، أما الذكور، الذين لديهم كروموسوم X واحد وكروموسوم Y واحد فقط، فلا يتمتعون بهذه التكرارية.

أما في الطيور، فتنعكس الأدوار: تحمل الإناث كروموسومات ZW ، بينما يحمل الذكور كروموسوم ZZ ، مما يجعل الذكور الجنس الأكثر أماناً وراثياً.

حتى مع حماية الحيوانات من الحيوانات المفترسة والأمراض، كما هو الحال في حدائق الحيوان، يبقى فارق العمر قائماً، كما صرّح ستارك لموقع Science.org . وأضاف: "هذه إشارة قوية إلى أن البيولوجيا، وليس البيئة، هي التي تُسبب هذا الاختلاف".

يستند البحث إلى السجلات الديموغرافية من Species360 ، أكبر قاعدة بيانات لحدائق الحيوان والأحياء المائية في العالم، ويتوسع في دراسة سابقة قارنت بين الشمبانزي والغوريلا والبشر ، والتي تُظهر جميعها النمط نفسه - الإناث تعيش أطول باستمرار، نُشر ملخص لهذه النتائج على موقع Earth.com ، مما يؤكد أن هذا الاتجاه يمتد عبر مملكة الحيوان.

التربية والمناعة والبقاء

تتولى الإناث في العديد من الأنواع معظم مهام الرعاية ، وهو دور يبدو أن التطور قد عززه، وجدت الدراسة أن الأنواع التي تحظى برعاية أمومية مكثفة - ولا سيما الرئيسيات - تميل إلى أن تكون إناثًا أطول عمراً، بقاء الأمهات يعزز بشكل مباشر بقاء النسل، مما يجعل طول العمر ميزة إنجابية.

كما يُضيف الجهاز المناعي بُعداً جديداً، فغالباً ما تُطوّر إناث الثدييات استجابات مناعية أقوى، مما يُحسّن فرص بقائها على قيد الحياة، ولكنه يزيد أيضاً من خطر إصابتها بأمراض المناعة الذاتية .

أما الذكور، ذوو المناعة الأضعف، فيُصابون بالعدوى بسهولة أكبر، لكنهم أقل عرضة للأمراض المتعلقة بالجهاز المناعي.

الفارق في العمر بين الإناث والذكور أقدم من وجود البشر

يجادل العلماء بأن هذه التناقضات البيولوجية قديمة، فهي تظهر في كل شيء، من الفيلة إلى البشر، مما يشير إلى أن الفارق بين أعمار الذكور والإناث كان محفوراً في مخطط الحياة قبل زمن طويل من ظهور الطب الحديث أو أنماط الحياة القائمة على النوع الاجتماعي.