ثلاثة أعداء صامتة.. ما الذي يقتل مرضى الكبد الدهني؟

توصل علماء إلى أن هناك ثلاث عوامل تؤدي إلى وفاة مرضى الكبد الدهني الأكثر شيوعاً على مستوى العالم.

يرتبط مرض الكبد الدهني بخلل التمثيل الغذائي ويصيب أكثر من ثلث سكان العالم، ووله تداعيات صحية خطيرة، وقد كشفت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وانخفاض كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، هي أخطر عوامل الخطر القلبية الأيضية لدى مرضى الكبد الدهني، حيث يُعدّ ارتفاع ضغط الدم أكثر خطورة من داء السكري.

كما تُظهر النتائج أن السمنة ومؤشر كتلة الجسم يؤثران بشكل كبير على معدل الوفيات، وأن كل عامل خطر إضافي يُفاقم الخطر.

يمكن أن يؤدي الكبد الدهني إلى أمراض خطيرة، مثل أمراض الكبد والقلب والكلى المتقدمة، ولكن لم يتم إجراء سوى القليل من الأبحاث لفحص ما إذا كانت بعض عوامل الخطر القلبية الأيضية مرتبطة بالوفاة أكثر من غيرهم وفق ساينس ديلي.

عوامل الخطر القلبية الأيضية الأكثر فتكاً

كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، ونُشرت في مجلة طب الجهاز الهضمي والكبد السريري، أن ثلاثة عوامل خطر قلبية أيضية تعد الأكثر ارتباطاً بزيادة خطر الوفاة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، وهي: ارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني، وانخفاض مستوى الكوليسترول الجيد. وأوضحت الدراسة أن هذه العوامل ترفع احتمال الوفاة بنسبة 40% و25% و15% على التوالي.

تفاجأ الباحثون بشكل خاص باكتشاف أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بزيادة احتمال الوفاة مقارنةً بمرض السكري، وفقاً لما قاله ماثيو ديوكويتش،وهو زميل في قسم زراعة الكبد بجامعة جنوب كاليفورنيا والمؤلف الرئيسي للدراسة.

وأضاف: "حتى الآن، كان يُعتقد أن مرض السكري هو المشكلة الصحية الأكثر إلحاحاً لمرضى الكبد الدهني، وهذه معلومة أساسية".

وجدت الدراسة أيضا أن السمنة، وهي عامل الخطر القلبي الأيضي الأكثر شيوعاً لمرض السكري المرتبط بالعمر (MASLD)، يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الوفاة، وذلك اعتماداً على مؤشر كتلة الجسم للمريض، وهو معادلة تُستخدم لتقدير نسبة الدهون في الجسم بناءً على طول الفرد ووزنه. كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم للمريض، زاد ارتباطه بالوفاة.

إضافةً إلى ذلك، يُضاف هذا البحث إلى مجموعة الأبحاث المتنامية التي تُشير إلى أن المرضى الذين لديهم عوامل خطر قلبية أيضية أكثر يعانون من نتائج أسوأ. وقد وجدت الدراسة أن خطر الوفاة لدى مرضى الكبد الدهني يزداد بنسبة 15% مع كل عامل خطر قلبي أيضي إضافي موجود.

مزيد من الدراسات

في المستقبل، يأمل مؤلفو الدراسة إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول الخلفية الوراثية للمرضى، وعاداتهم الغذائية، وتعاطيهم للكحول، وعلاقتها بنتائج مرض السكري المرتبط بالعمر (MASLD)، وذلك لتوفير ملفات تعريف مخاطر أكثر شمولاً.

وصرح تيرولت قائلاً: "كلما تعمقنا في فهمنا لمسببات المرض، تمكنا من تحديد الفئات الأكثر احتياجًا للتدخلات، ومنحنا الأولوية لمواردنا لتحسين النتائج".