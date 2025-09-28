عملية ولادة استمرت 85 ساعة تكشف مرضاً صامتاً يلاحق ملايين النساء

قد تتحول لحظة يفترض أن تكون من أسعد أيام العمر إلى بداية رحلة مؤلمة تكشف معاناة خفية تعيشها نساء كثيرات بصمت. هذا ما حدث مع البريطانية لانا بوكوك التي واجهت ولادة عسيرة استمرت 85 ساعة، لتجد نفسها لاحقاً أمام تشخيص طبي يفسر سنوات من الألم والإرهاق، وهو الانتباذ البطاني الرحمي. ورغم أنه مرض واسع الانتشار يؤثر على ملايين النساء حول العالم، إلا أن غموضه وصعوبة تشخيصه يجعلان الكثيرات يعانين في صمت طويل قبل الوصول إلى العلاج المناسب. قصة بوكوك تسلط الضوء على أزمة نسائية لا تزال بحاجة إلى وعي ورعاية أكبر.

عاشت البريطانية لانا بوكوك تجربة ولادة شاقة استمرت 85 ساعة عند إنجاب طفلها الأول، انتهت بإدخال مولودها إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

لم تدرك الأم الشابة حينها أن ما مرت به كان له تفسير طبي خفي، إلى أن تم تشخيصها لاحقاً بمرض الانتباذ البطاني الرحمي، وهو اضطراب يؤثر على أكثر من امرأة من بين كل عشر نساء حول العالم.

تقول بوكوك، البالغة من العمر 30 عاماً من كايرفيلي: "لقد فشل رحمي في الانقباض أثناء المخاض، وهذا ما عرقل تقدمي في الولادة، والآن فقط فهمت السبب الحقيقي."

مرض منسي

وبحسب تقرير لشبكة "BBC " الانتباذ البطاني الرحمي يحدث عندما تبدأ بطانة الرحم في النمو داخل جدار الرحم نفسه، ما يؤدي إلى أعراض مرهقة مثل نزيف شديد، آلام مزمنة في الحوض، واضطرابات في الخصوبة.

ويؤكد استشاري أمراض النساء الدكتور أنتوني جريفثس أن هذا المرض يزيد من مخاطر الإجهاض، الولادات المبكرة، وحتى مضاعفات خطيرة مثل تسمم الحمل. ومع ذلك، فإن المرض غالباً لا يُشخّص في الوقت المناسب ويصيب السيدات في الأربعينيات من العمر.

وقال جريفثس "إنه شائع للغاية، لكننا لا نبحث عنه"، ويضيف أن التصوير بالرنين المغناطيسي الحديث أصبح قادراً على كشف المرض لدى نساء أصغر سناً بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.

معاناة تتجاوز الولادة

قبل التشخيص، كانت بوكوك تعاني من آلام حادة جعلتها تعتمد على عصا للمشي، إلى جانب نزيف متكرر أنهك جسدها. وتصف تجربتها قائلة: "كنت أعاني لدرجة كبيرة. لم أكن أبحث عن الحفاظ على خصوبتي، بل عن جودة حياتي."

قرارها بإجراء استئصال للرحم – مع الإبقاء على المبايض – غيّر حياتها. تقول "بعد ثلاثة أشهر من العملية أصبحت حياتي رائعة، وأتمنى أن يؤخذ هذا المرض على محمل الجد."

أزمة رعاية نسائية

بحسب مؤسسة "المعاملة العادلة للنساء في ويلز"، هناك أكثر من 158 ألف مصابة بالانتباذ البطاني الرحمي في البلاد، بينما تنتظر أكثر من 54 ألف امرأة في ويلز وحدها تلقي الرعاية النسائية المتخصصة.

الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد (RCOG) شددت على ضرورة الاستثمار في الأبحاث والتشخيص والعلاج، مؤكدة أن التأخر في الرعاية يفاقم معاناة النساء، ويؤثر حتى على معدلات الانتحار بين المصابات.

نحو تغيير بطيء

الحكومة الويلزية أعلنت أن الانتباذ البطاني الرحمي من بين ثمانية مجالات أولوية في خطتها لصحة المرأة، مع تخصيص 3 ملايين جنيه إسترليني لإنشاء مراكز لصحة المرأة بحلول 2026، ودعم التشخيص المبكر.

ورغم هذه الخطوات، تقول منظمات نسوية إن الطريق ما زال طويلاً لإنهاء معاناة آلاف النساء اللواتي يعشن بصمت مع مرض يُدمّر حياتهن اليومية.