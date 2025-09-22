ثورة دوائية خضراء.. تقنية جديدة تخفض أسعار الأدوية 60%





طوّر باحثون من جامعة مين عملية جديدة لإنتاج HBL، وهو مكوّن أساسي في العديد من الأدوية، من الجلوكوز المتجدد بدلاً من البترول، ولا يقتصر هذا النهج على خفض تكاليف إنتاج الأدوية فحسب، بل يُقلّل أيضاً من الانبعاثات.

تعد تكلفة الإنتاج والمواد من العوامل الرئيسية التي تُؤثر على أسعار الأدوية، كأدوية خفض الكوليسترول والمضادات الحيوية، وقد اكتشف باحثون في معهد أبحاث المنتجات الحيوية للغابات بجامعة مين طريقة مستدامة لإنتاج المكون الرئيسي في مجموعة واسعة من الأدوية، مما قد يُسهم في معالجة ارتفاع التكاليف.

تعتبر الأدوية التي تحتاج إلى مركز كيرالي من بين أغلى الأدوية ويتأثر سعرها بشكل كبير بالمكونات الأساسية المستخدمة في عملية التخليق، والتي تُعدّ مكلفةً لإنتاجها نظراً لتعقيد مسارات التفاعل والتنقية وفق ساينس ديلي.

ففي دراسة جديدة نشرت مؤخراً في مجلة Chem، يستكشف باحثو معهد FBRI مساراً جديداً لتقليل التكلفة لإنتاج واحدة من هذه اللبنات الأساسية، (S)-3-hydroxy-γ-butyrolactone (HBL)، من الجلوكوز بتركيزات عالية وإنتاجية عالية.

بدائل أرخص

وفقاً للباحثين، يُعدّ HBL نوعاً كيرالياً يُستخدم في تصنيع مجموعة من الأدوية الأساسية، مثل الستاتينات والمضادات الحيوية ومثبطات فيروس نقص المناعة البشرية، ولأن الجلوكوز يُمكن استخلاصه من أي مادة خام من السليلوز الخشبي، مثل رقائق الخشب ونشارة الخشب وأغصان الأشجار أو غيرها من الكتلة الحيوية الخشبية، فإن هذه العملية تفتح آفاقاً جديدة للإنتاج المستدام لـ HBL.

وقال توماس شوارتز، المدير المساعد لمعهد أبحاث البيولوجيا الجزيئية وأستاذ مشارك في كلية ماين للهندسة والحوسبة، والذي كان المؤلف الرئيسي للدراسة: "إذا استخدمنا أنواعاً أخرى من سكر الخشب، مثل الزيلوز وهو منتج ثانوي غير ضروري من صناعة اللب والورق، نتوقع أن نتمكن من إنتاج مواد كيميائية جديدة وكتل بناء جديدة، مثل منتجات التنظيف الخضراء أو البلاستيك المتجدد القابل لإعادة التدوير".

بالإضافة إلى استخدامه كنوع كيرالي، صنفت وزارة الطاقة الأمريكية HBL كمادة أولية قيّمة للغاية في مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية والبلاستيكية. ولم تحقق المحاولات السابقة لإنتاج HBL بشكل مستدام سوى نجاح محدود بسبب مشاكل السلامة، أو عدم الفعالية، أو ضعف الكفاءة من حيث التكلفة.

خلاصة القول

هذا النهج الجديد لايقتصر على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل ملحوظ فحسب، بل يُخفّض أيضًا تكاليف الإنتاج بأكثر من 60% مقارنةً بالطرق الحالية التي تستخدم مواد خام مشتقة من البترول.