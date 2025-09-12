سر خطير.. ما الذي يخفيه فنجان القهوة الصباحي؟

قد يكون لفنجان القهوة الصباحي تأثير خطير على صحة الإنسان، فقد يسهم في إضعاف المضادات الحيوية حيث اكتشف الباحثون أن موادًا يومية، مثل الكافيين، يمكن أن تؤثر على كيفية استجابة بكتيريا مثل الإشريكية القولونية للمضادات الحيوية، ومن خلال فحص 94 دواءً ومكوناً غذائياً شائعاً، وجد العلماء أن بعض المركبات تُحفّز المُنظّمات الجينية التي تتحكم في بروتينات نقل البكتيريا، مما يُغيّر ما يدخل الخلايا، وفي حالة الكافيين، أدى ذلك إلى انخفاض امتصاص المضاد الحيوي سيبروفلوكساسين، مما يُضعف فعاليته.

يمكن لمكونات نظامنا الغذائي اليومي - بما في ذلك الكافيين - أن تؤثر على مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وقد أظهرت دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين في جامعتي توبنغن وفورتسبورغ بقيادة البروفيسورة آنا ريتا بروشادو ذلك، واكتشف الباحثون أن بكتيريا مثل الإشريكية القولونية ( E. coli ) تُنظم مسارات تنظيمية معقدة للتفاعل مع المحفزات الكيميائية من بيئتها المباشرة، مما قد يؤثر على فعالية الأدوية المضادة للميكروبات وفق ساينس ديلي.

في فحص منهجي، بحث فريق بروكادو في كيفية تأثير 94 مادة مختلفة - بما في ذلك المضادات الحيوية والأدوية الموصوفة ومكونات الأغذية - على التعبير عن منظمات الجينات الرئيسية وبروتينات النقل لبكتيريا الإشريكية القولونية ، وهي مُمْرِض محتمل.

تعمل بروتينات النقل كمسام ومضخات في الغلاف البكتيري، وتتحكم في المواد التي تدخل الخلية أو تخرج منها، يُعدّ التوازن الدقيق لهذه الآليات أمرًا بالغ الأهمية لبقاء البكتيريا.

"تفاعل عدائي"

يقول طالب الدكتوراه كريستوف بينسفيلد، المؤلف الرئيسي للدراسة: "تُظهر بياناتنا أن العديد من المواد يمكن أن تؤثر بشكل طفيف ولكن منهجي على تنظيم الجينات في البكتيريا".

وتشير النتائج إلى أن المواد اليومية التي لا تحتوي على تأثير مضاد للميكروبات مباشرةً - مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين - يمكن أن تؤثر على بعض منظمات الجينات التي تتحكم في بروتينات النقل، مما يُغير ما يدخل البكتيريا ويخرج منها.

انخفاض الامتصاص

وتوضح آنا ريتا بروكادو: "يُحفز الكافيين سلسلة من الأحداث، تبدأ بمنظم الجينات روب، وتنتهي بتغيير العديد من بروتينات النقل في الإشريكية القولونية - مما يؤدي بدوره إلى انخفاض امتصاص المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين".

ويؤدي هذا إلى إضعاف الكافيين لتأثير هذا المضاد الحيوي، ويصف الباحثون هذه الظاهرة بأنها "تفاعل مضاد".

لم يُكتشف هذا التأثير المُضعِف لبعض المضادات الحيوية في بكتيريا السالمونيلا المعوية ، وهي مُمْرِضٌ وثيق الصلة بالإشريكية القولونية . يُظهر هذا أنه حتى في الأنواع البكتيرية المتشابهة، يُمكن أن تُؤدي المُحفزات البيئية نفسها إلى ردود فعل مُختلفة - ربما بسبب اختلاف مسارات النقل أو مُساهمتها في امتصاص المُضادات الحيوية.

بحث جوهري

تُؤكد رئيسة الجامعة، البروفيسورة الدكتورة كارلا بولمان، الحاصلة على زمالة دوشيشا: "إن هذا البحث الجوهري في تأثير المواد المُستهلكة يوميًا يُؤكد الدور الحيوي للعلم في فهم مُشكلات العالم الحقيقي وحلها".

تُقدم هذه الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية PLOS Biology ، مساهمة مهمة في فهم ما يُسمى بمقاومة المضادات الحيوية "منخفضة المستوى"، والتي لا تُعزى إلى جينات المقاومة التقليدية، بل إلى التنظيم والتكيف البيئي، قد يكون لهذا آثار على المناهج العلاجية المستقبلية، بما في ذلك ما يُؤخذ أثناء العلاج وبأي كمية، وما إذا كان ينبغي إيلاء اهتمام أكبر لدواء أو مكون غذائي آخر.