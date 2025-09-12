عادة يومية يفعلها الملايين تدمر الأسنان

يحذر أطباء الأسنان من أن شطف الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة يدمر الأسنان بهدوء، إذ يعتقد كثيرون أن هذه الخطوة ضرورية لحماية أسنانهم، بينما يؤكد المختصون أنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، فتصرف يبدو بريئاً قد يقلل من فائدة الروتين اليومي للعناية بالفم.

وبحسب رأي أطباء الأسنان، فإن شطف الفم مباشرة بعد التنظيف ـ وهي عادة يمارسها الملايين ـ قد يقلل من فعالية الفلورايد ويرفع احتمال الإصابة بالتسوس.

هذه النصيحة غير المتوقعة، والتي تتبناها اليوم جهات صحية في أوروبا وخارجها، تعكس تحولاً متزايداً في طريقة التوعية بعادات تنظيف الأسنان.

السبب الرئيسي هو الفلورايد، المعدن الأساسي في معظم معاجين الأسنان، حيث يعمل على تقوية مينا الأسنان وحمايتها من الأحماض وتقليل التسوس. لكن الفلورايد لا يعطي مفعولاً فورياً، بل يحتاج للبقاء فترة على الأسنان. لذا فإن شطفه مباشرة بعد التنظيف يُفقده جزءًا كبيرًا من تأثيره.

الفلورايد يحتاج لوقت كي يحمي الأسنان

يشدد الدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحة الفم في بريطانيا، على قاعدة "البصق بدلًا من الشطف". وفي حديث لـ " "بي بي سي" قال: "أفضل طريقة لعمل الفلورايد هي بقاؤه فترة أطول على الأسنان. الشطف السريع يزيل الحماية قبل أن تعمل".

وتوصي جهات الصحة العامة في إنجلترا وفرنسا بعدم المضمضة، خاصة للأطفال، بعد مراجعة دراسات أظهرت تراجعًا ملحوظًا في التسوس لدى من تركوا الفلورايد على أسنانهم بعد التنظيف.

الفكرة بسيطة، بترك كمية صغيرة من الفلورايد، يتشكل حاجز واقٍ يحمي المينا لساعات. يُعرف هذا المفهوم بـ"احتباس الفلورايد" وهو أساس في الحفاظ على قوة الأسنان.

وأكدت دراسة سريرية نُشرت في مجلة أبحاث طب الأسنان أن الأشخاص الذين لم يشطفوا أسنانهم انخفضت لديهم نسبة التسوس بنحو 25% خلال عامين مقارنةً بالآخرين.

الجذور ثقافية وتسويقية

لماذا ما زال الكثيرون يشطفون أسنانهم؟ يعود السبب إلى العادات والإعلانات التي تعزز صورة المضمضة كجزء أساسي من النظافة. غير أن الانتعاش الذي يتركه طعم النعناع لا يعني نظافة إضافية، بل إن الفلورايد يظل نشطًا.

وتوضح البروفيسورة نيكولا إينيس، رئيسة قسم طب أسنان الأطفال بجامعة دندي، أن تغيير هذه القناعة يستغرق وقتاً لأنها تخالف ما اعتاد الناس عليه منذ الصغر، مؤكدة أهمية نشر رسائل واضحة وسهلة لفائدة ترك الفلورايد، وفقا لـdailygalaxy.

كيف تُكيّف عادتك اليومية؟

لمن ينزعج من الطعم أو الرغوة، ينصح الخبراء ببصق المعجون الزائد وترك البقايا. هذا التعديل البسيط يعزز الحماية بدرجة ملحوظة. وقد بدأت بعض الشركات فعلًا بتطوير معاجين أقل رغوة وطعما أخف لتسهيل اتباع هذه الممارسة.

أما غسول الفم، فيُفضل استخدامه في أوقات أخرى مثل بعد الوجبات أو قبل النوم، وليس مباشرة بعد تنظيف الأسنان، لتجنب إزالة أثر الفلورايد.

الرسالة الأساسية من المتخصصين واضحة وهي أن تنظيف الأسنان ليس مجرد إزالة الأوساخ، بل أيضاً بناء طبقة واقية طويلة الأمد. وتغيير عادة بسيطة بعد التفريش قد يكون وسيلة سهلة لتعزيز صحة الفم دون أي وقت إضافي.