بعد قرن من اكتشاف الأنسولين.. أول دواء في العالم يوقف مرض السكري





في خطوة تاريخية، منحت المملكة المتحدة ترخيصاً لدواء تيبليزوماب، وهو دواء رائد يعمل على إبطاء تطور مرض السكري من النوع الأول، وهو "نقطة تحول"، وبارقة أمل للملايين حول العالم، حيث يمكن للدواء الجديد أن يمنح المرضى سنوات إضافية ثمينة دون الحاجة إلى حقن الأنسولين اليومية، ما يتيح لهم عيش "حياة طبيعية" لفترة أطول.

وقال خبراء إن قرار وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية البريطانية "لحظة اختراق" تمثل "نقطة تحول" في كيفية علاج مرض السكري" وفق "صحيفة ذا صن".

ويعاني الملايين حول العالم من مرض السكري من النوع الأول، وهي حالة تستمر مدى الحياة وتؤثر على إنتاج الأنسولين.

يساعد الأنسولين الجسم على استخدام السكر للحصول على الطاقة، وبدون هذا الهرمون، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

على عكس مرض السكري من النوع 2 ، حيث لا يتمكن الجسم من إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو لا يعمل الأنسولين الذي تصنعه بشكل صحيح، في مرض السكري من النوع 1.

بينما يمكن تحسين مرض السكري من النوع الثاني من خلال بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، فإن مرض السكري من النوع الأول يتطلب العلاج مدى الحياة من خلال حقن الأنسولين أو المضخات.

يعمل دواء تيبليزوماب على تدريب الجهاز المناعي على التوقف عن مهاجمة خلايا البنكرياس، يتم تناوله عن طريق التنقيط الوريدي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة على مدى 14 يوماً متتالياً.

تمت الموافقة على الدواء في الولايات المتحدة، من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) لتأخير ظهور مرض السكري من النوع الأول في المرحلة الثالثة لدى البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثماني سنوات أو أكثر بمعدل ثلاث سنوات.

قال أحمد موسى، المدير العام للأدوية العامة في المملكة المتحدة وأيرلندا بشركة سانوفي، المُصنِّعة لدواء تيبليزوماب: "قبل مئة عام، أحدث اكتشاف الأنسولين ثورةً في رعاية مرضى السكري، ويُمثل إنجاز اليوم خطوةً كبيرةً إلى الأمام".

وتعد المملكة المتحدة هي الدولة الأولى في أوروبا التي تمنح ترخيص الدواء.

يتم استخدام تيبليزوماب لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الأول في المرحلة الثانية، وهي مرحلة مبكرة من المرض حيث يكون المرضى معرضين لخطر كبير من التقدم إلى المرحلة الثالثة.

وقال بارث ناريندرا، أستاذ طب السكري في جامعة برمنغهام ومستشفى الملكة إليزابيث برمنغهام : "يعمل تيبليزوماب بشكل أساسي على تدريب الجهاز المناعي على التوقف عن مهاجمة خلايا بيتا في البنكرياس، مما يسمح للبنكرياس بإنتاج الأنسولين دون تدخل.

هذا يُمكّن المرضى المؤهلين من عيش حياة طبيعية، مما يُؤخّر الحاجة إلى حقن الأنسولين والعبء الكامل لإدارة المرض يوميًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، كما يُتيح للمرضى الاستعداد لتطور المرض بدلاً من مواجهة عرض طارئ مفاجئ.

قالت كارين أدينجتون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Breakthrough T1D الخيرية: "بعد سنوات من البحث والتجارب السريرية وتطوير الأدوية، حصلنا على إنجاز مذهل."

أما الدكتورة إليزابيث روبرتسون، مديرة الأبحاث والرعاية السريرية في جمعية السكري في المملكة المتحدة فقالت: "إن الترخيص التاريخي اليوم لدواء تيبليزوماب في المملكة المتحدة يمثل نقطة تحول في علاج مرض السكري من النوع الأول.

وأضافت: "للمرة الأولى، أصبح لدينا دواء يستهدف السبب الجذري للحالة، مما يوفر ثلاث سنوات إضافية ثمينة خالية من المتطلبات المتواصلة لإدارة مرض السكري من النوع الأول، والخطوات التالية حاسمة".