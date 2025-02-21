تغيرات بسيطة في قدميك قد تكون مؤشراً على أمراض القلب الصامتة

تعتبر القدمين من أولى الأجزاء التي تتأثر بتراكم الدهون في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انسداد الأوعية التي تغذي القلب والجسم. وهذا الانسداد يعيق تدفق الدم والأكسجين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وحذر الخبراء من أن بعض مشاكل القدم التي قد يتم تجاهلها مثل البرودة المستمرة أو العدوى الفطرية، يمكن أن تكون علامات تحذيرية مبكرة لأمراض القلب الخطيرة.

غالبًا ما تكون القدمين أول جزء من الجسم يتأثر بالسبب الأكثر شيوعًا لمشاكل القلب - الدهون التي تسد الأوعية الدموية التي تغذي العضو، وكذلك بقية الجسم.

عندما لا يتمكن الدم والأكسجين من التدفق بشكل صحيح عبر الأوعية ومن وإلى القلب، يزداد خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية بشكل كبير.

نظرًا لأن الأوعية الدموية الموجودة داخل أصابع القدم صغيرة جدًا، فلا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم انسدادها.

يمكن أن يؤدي هذا إلى الشعور بالبرد أو الخدر أو الألم أو التورم في القدمين

وأضاف أن الأمر الأكثر خطورة هو أن ضعف تدفق الدم إلى القدمين يمكن أن يؤدي أيضاً إلى أن تصبح أظافر القدم هشة وسميكة.

ونقلت صحيفة "ذا إكسبريس"، عن الدكتور نويل ويكس قوله : "نحن بحاجة إلى مراقبة صحة أقدامنا، بما في ذلك أظافر أصابع القدمين، لأنها قد تؤثر على صحتنا العامة وقد تكون علامة على وجود مشاكل صحية خطيرة" .

وتوصلت الأبحاث إلى أن حوالي واحد من كل أربعة أشخاص "أصحاء" تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يعانون من أمراض القلب غير المشخصة.

ويقول الخبراء إن تراكم الدهون في الأوعية الدموية - المعروف طبيا باسم مرض الشرايين الطرفية (PAD) - يمكن أن يسبب أيضا مشاكل في الجزء العلوي من الساق.

ويتضمن ذلك ألمًا مؤلمًا في الساقين عند المشي، والذي يختفي عادةً بعد بضع دقائق من الراحة.

وقال ويكس "يمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد، وعادة ما يختفي بعد بضع دقائق عندما تستريح ساقيك".

وغالبًا ما تتأثر كلتا الساقين في نفس الوقت، على الرغم من أن الألم قد يكون أسوأ في ساق واحدة.

الوخز والألم والحرق وجفاف الجلد وتشقق الجلد والبثور أو القروح التي لا تلتئم والالتهابات الفطرية وقدم الرياضي، هي أيضًا أعراض للقدم يجب الانتباه إليها.

يمكن أن تكون المشاكل في قدميك أيضًا علامة على مرض السكري من النوع 2.

يمكن أن تؤدي مستويات السكر في الدم المرتفعة بشكل غير عادي بسبب هذا المرض إلى إتلاف الأوعية الدموية الحساسة في القدمين، مما يؤدي إلى مجموعة من المشاكل.

وفي أغلب الأحيان، يؤدي تلف الأوعية الدموية إلى تدمير الأعصاب التي تغذي القدمين، مما يعني أن المصابين يجدون صعوبة في ملاحظة إصابتهم - مما يؤدي إلى جروح لا تلتئم.

ولهذا السبب، يكون مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطريات القدم، مثل قدم الرياضي وفطريات أظافر القدم.

وقد يسبب مرض السكري التعب المستمر، وفقدان الوزن غير المبرر، أو الشعور بالتعب بعد تناول الوجبات.