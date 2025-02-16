عندما يصبح الألم مدمراً .. كل ما تحتاج معرفته عن داء النقرس

يعد داء النقرس أحد أنواع التهاب المفاصل الشائعة، ويحدث نتيجة تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، مما يسبب نوبات من الألم الحاد والاحمرار والتورم.

غالبًا ما يصيب مفصل إصبع القدم الكبير، لكنه قد يؤثر على مفاصل أخرى مثل الكاحلين والركبتين والمعصمين. يعد النقرس من الأمراض المزمنة التي يمكن السيطرة عليها بتغيير نمط الحياة والعلاج الدوائي، واتباع التعليمات الطبية واتباع نظام غذائي صحي، يمكن للمرضى تقليل خطر النوبات المتكررة وتجنب المضاعفات الخطيرة.

أسباب داء النقرس

يحدث النقرس بسبب ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يؤدي إلى ترسب بلوراته في المفاصل. تشمل العوامل التي تساهم في ارتفاع هذا الحمض ما يلي:

1. تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات: مثل اللحوم الحمراء، المأكولات البحرية، واللحوم العضوية.

2. أمراض الكلى: التي تؤدي إلى ضعف تصفية حمض اليوريك من الدم.

3. استخدام بعض الأدوية: مثل مدرات البول والأسبرين بجرعات منخفضة.

4. السمنة ومتلازمة الأيض: حيث تزيد الدهون في الجسم من إنتاج حمض اليوريك.

5. العوامل الوراثية: قد يكون النقرس أكثر شيوعًا في بعض العائلات.

أعراض داء النقرس

يتميز النقرس بنوبات مفاجئة من الألم الشديد، وتظهر الأعراض عادة على الشكل التالي:

ألم حاد ومفاجئ: غالبًا في إصبع القدم الكبير، لكنه قد يؤثر على مفاصل أخرى.

تورم واحمرار في المفصل المصاب.

الشعور بالحرارة في المفصل.

تقييد الحركة وصعوبة تحريك المفصل.

تكرار النوبات إذا لم يتم علاج الحالة.

مراحل المرض

1. فرط حمض اليوريك في الدم دون أعراض: حيث يكون مستوى حمض اليوريك مرتفعًا، لكن دون نوبات ألم.

2. نوبات النقرس الحادة: تبدأ بشكل مفاجئ وتستمر لعدة أيام.

3. الفترة بين النوبات: قد تمر أسابيع أو شهور قبل حدوث نوبة جديدة.

4. النقرس المزمن: في الحالات غير المعالجة، قد تتطور ترسبات حمض اليوريك في المفاصل وتسبب تلفًا دائمًا.

التشخيص

يعتمد تشخيص النقرس على عدة عوامل:

1. الفحص السريري: الطبيب يفحص المفصل بحثًا عن علامات الالتهاب.

2. تحليل سوائل المفصل: للكشف عن بلورات حمض اليوريك تحت المجهر.

3. فحص الدم: لقياس مستوى حمض اليوريك.

4. الأشعة السينية أو التصوير بالموجات فوق الصوتية: للكشف عن تلف المفصل أو وجود بلورات.

العلاج

1. خلال النوبة الحادة

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين والنابروكسين.

الكولشيسين: يقلل من الالتهاب والألم.

الكورتيكوستيرويدات: تستخدم في الحالات الشديدة.

2. الوقاية والعلاج طويل الأمد

أدوية تخفيض حمض اليوريك مثل ألوبيورينول (Allopurinol) أو فيبوكسوستات (Febuxostat).

زيادة شرب الماء للمساعدة في التخلص من حمض اليوريك.

تجنب الأطعمة الغنية بالبيورينات.

تقليل الوزن وممارسة الرياضة بانتظام.

المضاعفات المحتملة

إذا لم يتم علاج النقرس، فقد يؤدي إلى: التهاب المفاصل المزمن وتلف المفاصل وحصوات الكلى بسبب تراكم حمض اليوريك. وتراكم التوفات وهي كتل من بلورات اليورات في المفاصل والأنسجة الرخوة.