الحيوانات تمرض عقلياً

يقول أطباء بيطريون وباحثون في مجال سلوكيات الحيوان: «إن الحيوانات تصاب بالفعل بالأمراض العقلية والاضطرابات النفسية، ولكن طبيعة الأعراض التي تظهر عليها تختلف بالطبع عما يحدث لدى الإنسان».

ويرى كارلو سيراكوزا أخصائي الطب البيطري بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن الحيوانات تصاب «بالقطع» بالأمراض العقلية.

ويوضح في تصريحات للموقع الإلكتروني «بوبيولار ساينس» أن التفاعلات الداخلية في المخ الناتجة عن القلق لدى الحيوان تتشابه بشكل أو بآخر مع الإنسان، فنفس المناطق التي تنشط في مخ الإنسان تنشط أيضاً لدى الحيوان عند الشعور بالخوف.

وبرغم اختلاف مخ الإنسان والحيوان من حيث الحجم ودرجة التعقيد، فإن العملية الانفعالية لدى الاثنين تتم داخل «اللوزة الدماغية».

ويؤكد علماء مركز «ماونت سايناي» أن بعض أنواع الأمراض العقلية تقتصر على الإنسان، فانفصام الشخصية على سبيل المثال يرتبط مباشرة بتعقد تركيب المخ البشري.