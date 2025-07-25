سر التجاعيد.. ماذا يحدث لبشرتك كلما تقدّمت في العمر؟

التجاعيد ليست مجرد مظهر خارجي يدل على التقدم في السن، بل نتيجة سلسلة من التغيرات المعقدة تحدث داخل الجلد نفسه، وعلى الرغم من أن العوامل مثل الشمس والوراثة معروفة بتأثيرها على البشرة، إلا أن دراسة علمية جديدة كشفت آلية أعمق حول "سر التجاعيد" وأوضحت كيف يتغير الجلد مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى تشكل التجاعيد. فما الذي يحدث فعلًا لبشرتك كلما تقدمت في العمر؟

لم تعد التجاعيد مجرد علامة على الشيخوخة، بل هي نتيجة معقدة لتغيرات بيولوجية تحدث داخل الجلد، دراسة حديثة من جامعتي بينجهامبتون وولاية نيويورك كشفت أن التجاعيد تنشأ بسبب فقدان الجلد لقدرته على الانكماش والتمدد بشكل متوازن مع التقدم في العمر.

استخدم الباحثون عينات من الجلد البشري، ووجدوا أن تمدده في اتجاه معين يؤدي لانكماشه أكثر في الاتجاه المعاكس مع مرور الزمن، مما يتسبب في التواء الجلد وظهور التجاعيد. وشبهوا الجلد المسن بقطعة صلصال مرنة تفقد شكلها تدريجيًا.

أسباب ظهور التجاعيد: نظرة تقليدية

لطالما اعتقد العلماء أن التجاعيد تظهر بسبب عوامل مثل العوامل الوراثية التي تؤثر على سرعة ظهور علامات التقدم في العمر، وأضرار أشعة الشمس التي تسبب تكسير الكولاجين والإيلاستين في الجلد، وانخفاض إنتاج البروتينات الأساسية: مثل الكولاجين والإيلاستين، مما يقلل من مرونة الجلد.

لكن حتى الآن، لم تكن هناك دراسات تستخدم الجلد البشري مباشرة لفهم هذه الظاهرة بشكل عملي.

البحث الجديد: كيف تتشكل التجاعيد فعليًا؟

في دراسة حديثة أجرتها جامعتا بينجهامبتون وولاية نيويورك، ونشرها موقع " earth" قام فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور جاي جيرمان بفحص عينات من الجلد البشري لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و91 سنة. واستخدموا أجهزة متخصصة لتمديد الجلد ودراسة كيفية استجابته للتمدد والانكماش.

ماذا وجد الباحثون؟

اكتشفوا أن الجلد عندما يتمدد في اتجاه معين، ينكمش في الاتجاه الآخر بشكل أكبر مع التقدم في العمر. هذا الانكماش غير المتوازن هو ما يؤدي إلى انحناء الجلد وظهور التجاعيد.

فكما يوضح البروفيسور جيرمان:"الجلد لا يسترخي أبدًا بالكامل. هناك دائمًا قوى داخلية تسحب الجلد من اتجاهات متعددة، وهذه القوى تتزايد مع العمر، مما يسبب ظهور التجاعيد."

الصلصال المرن

يمكن تشبيه الجلد القديم بـ "الصلصال المرن" حيث إذا قمت بشده أفقيًا، فإنه ينكمش عموديًا ويصبح أضعف، مع الزمن يزداد هذا الانكماش ليؤدي إلى انثناء المادة، وهي التجاعيد التي نراها على البشرة.

عوامل تزيد من ظهور التجاعيد

التعرض المفرط لأشعة الشمس: الأشعة فوق البنفسجية تسرّع تكسير الكولاجين.

الضغوط اليومية: مثل الابتسام، العبوس، أو النوم بوضعيات تضغط على الجلد.

أسلوب الحياة: كالتدخين والتغذية غير السليمة.

أهمية الدراسة

هذه الدراسة تعد علامة فارقة لأنها لا تعتمد على النظريات فقط، بل تقدم أدلة عملية عن كيفية تشكل التجاعيد. كما تفتح المجال لتطوير علاجات جديدة تهدف لتعديل استجابة الجلد للتوتر والانكماش، بدلاً من الاعتماد فقط على ترطيب البشرة أو تعزيز إنتاج الكولاجين.

نصائح للحفاظ على بشرة شابة

استخدام واقي شمس بانتظام.

تجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس.

الحفاظ على ترطيب الجلد.

اتباع نظام غذائي صحي غني بمضادات الأكسدة.

تجنب التدخين والضغوط النفسية.