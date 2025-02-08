ثورة في علاج المرض الفتاك.. اكتشاف يغير مصير السرطان

اكتشف العلماء مفتاحًا جديدًا يسمح بإعادة توجيه الخلايا السرطانية إلى مرحلة صحية، وهو اختراق كبير في علاج المرض القاتل.

ويعتمد هذا الاكتشاف على تفعيل مستوى جزيئي معين يسمح للخلايا بالعودة إلى حالتها الطبيعية.

ويعد هذا النهج جديدًا في علاج السرطان، حيث يركز على إعادة توصيل الخلايا السرطانية بدلاً من القضاء عليها.

وأظهرت الدراسات أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى علاجات أقل سمية من العلاجات التقليدية.ويأمل الباحثون أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير علاجات جديدة وفعالة للسرطان.

ومن خلال تفعيل هذا المستوى الجزيئي، تمكن الباحثون في كوريا الجنوبية من إعادة الخلايا السرطانية إلى مرحلة أكثر صحة.

وهذا سمح لهم بالاستفادة من اللحظة الحرجة قبل أن تتحول الخلايا الطبيعية بشكل لا رجعة فيه إلى خلايا مريضة وتوقف التقدم.

ونقلت صحيفة ""ديلي ميل" البريطانية عن الدكتورة تيفاني تروسو ساندوفال، أخصائية الأورام المتقاعدة سابقًا في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان والتي لم تشارك في الدراسة، قولها "يوفر هذا الاكتشاف نهجًا جديدًا لعلاج السرطان عن طريق إعادة توصيل الخلايا السرطانية بدلاً من القضاء عليها".

ولكي نفهم هذه الحالة الهجينة بشكل أفضل، يمكننا أن نتخيل الماء يغلي عند درجة حرارة 212 درجة فهرنهايت بالضبط (100 درجة مئوية)، كما قال الدكتور تروسو ساندوفال.

وأوضحت أن "هناك لحظة وجيزة حيث لا يكون الماء سائلاً بالكامل ولا بخاراً بالكامل"، على غرار الطريقة التي يتضمن بها تطور السرطان نافذة قصيرة حيث تكون الخلايا صحية وسرطانية في نفس الوقت.

وتركز علاجات السرطان التقليدية على إزالة الخلايا السرطانية من خلال الجراحة، أو تدميرها بالإشعاع أو العلاج الكيميائي.

لكن يبدو أن الأبحاث الجديدة قد كشفت عن نهج ثالث قد يسمح لمرضى السرطان باستعادة خلاياهم السليمة.

وقال الدكتور تروسو ساندوفال إن هذا من الممكن أن يؤدي إلى علاجات أقل سمية من الإشعاع والعلاج الكيميائي.

تؤدي هذه العلاجات التقليدية إلى إتلاف جميع خلايا الجسم، وليس فقط الخلايا السرطانية.

ويسبب هذا آثارًا جانبية منهكة وقد يؤدي في النهاية إلى إصابة المرضى بمزيد من الأمراض، بما في ذلك أنواع جديدة من السرطان.

وأضاف الدكتور تروسو ساندوفال أن الأمر الأكثر من ذلك هو أن النتائج الجديدة قد تشير إلى طريقة لمنع تشكل الأورام لدى المرضى المعرضين للخطر، مثل الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من المرض أو الذين يتعرضون بانتظام لمواد مسرطنة مثل دخان السجائر.

وأضافت أن الدراسة توفر أيضًا "فهمًا أعمق لبيولوجيا السرطان مما قد يؤدي إلى طب أكثر تخصيصًا".

وقال كوانج هيون تشو، أستاذ علم الأحياء في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، والمشارك في تأليف البحث الجديد: "كشفت هذه الدراسة بالتفصيل، على مستوى الشبكة الجينية، ما هي التغييرات التي تحدث داخل الخلايا وراء عملية تطور السرطان، والتي كانت تعتبر لغزا حتى الآن".

وأضاف أن "هذه هي الدراسة الأولى التي تكشف أن دليلاً مهماً يمكن أن يعكس مصير تطور الورم مخفي في هذه اللحظة بالذات من التغيير".

ولا يحدث تطور السرطان بشكل فوري، بل يحدث تدريجيًا مع تراكم التغيرات في الحمض النووي للخلايا السليمة بمرور الوقت، مما يغير من طريقة عمل الخلايا.

بمجرد حدوث تغييرات ضارة كافية، تتحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية تعمل بشكل غير طبيعي .

تمكن الباحثون من تحديد نافذة رئيسية خلال هذا التحول التدريجي، حيث تدخل الخلايا خلال هذه الفترة "حالة انتقالية حرجة" قصيرة الأمد حيث تحتوي على سمات صحية وسرطانية.

وباستخدام نظام التعريف الجزيئي، تمكن الفريق من استهداف الآليات التي تتحكم في هذا التحول وتحديد المسارات الجزيئية التي تدفع الخلايا إلى العودة إلى حالتها الطبيعية.

وقد قام تشو وزملاؤه باختبار آلية العلاج الجديدة هذه من خلال التجارب الخلوية الجزيئية في الأورام الصغيرة المزروعة في المختبر، أو العضويات، المصنوعة من خلايا سرطان القولون.

تمكن الباحثون من تحديد إنزيم يعمل على إعاقة تحلل بعض البروتينات المرتبطة بالسرطان، مما يسمح لها بتغذية نمو الورم.

ومن خلال منع الإنزيم، توقفت العضويات عن النمو وعادت إلى حالة صحية من الأداء الطبيعي.

ونشر الفريق نتائجه في مجلة Advanced Science .

ورغم أن مفهوم التمايز الخلوي - أو عملية تغيير الخلايا لحالاتها - ليس جديداً، فإن الآلية التي اكتشفها تشو وفريقه وتطبيقها في علاج السرطان هي جديدة، وفقاً للدكتور تروسو ساندوفال.