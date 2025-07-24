فاكهة تتغلب على حرارة الصيف وتحارب الجفاف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية للحفاظ على صحة أجسامهم والترطيب اللازم لمواجهة موجات الحر، ومن بين الفواكه الصيفية التي تحظى بشعبية واسعة، يبرز الخوخ كخيار مثالي يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية العديدة، خاصة لدعم صحة القلب والدماغ.

يقول خبراء التغذية إن الخوخ لا يقدم فقط حلاوة طبيعية ومنعشة، بل إنه يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى 89 % ما يجعله أحد أفضل الفواكه لترطيب الجسم بفعالية.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يتفوق الخوخ على العديد من الفواكه ذات النواة مثل البرقوق والنكتارين من حيث قدرته على ترطيب الجسم مع سعرات حرارية منخفضة ومضادات أكسدة قوية.

وتشير الدراسات إلى أن الفواكه الغنية بالماء مثل الخوخ تساعد الجسم على استبدال السوائل بسرعة، وتدعم توازن الإلكتروليتات الضروري لوظائف الأعصاب والعضلات. ويحتوي الخوخ على كمية جيدة من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساهم في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة القلب، فعلى سبيل المثال، تحتوي ثمرة خوخ متوسطة الحجم على حوالي 285 ملليغرام من البوتاسيوم، ما يعادل نسبة مهمة من الاحتياجات اليومية الموصى بها.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخوخ على مضادات أكسدة مهمة مثل الفلافونويدات والكاروتينويدات، التي تلعب دورًا في حماية القلب من الالتهابات وتعزيز صحة الدماغ من خلال دعم الذاكرة والوظائف المعرفية. وتشير بعض الدراسات الأولية إلى أن هذه المركبات قد تساهم أيضًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

كما أن الألياف الغذائية الموجودة في الخوخ تساعد في تحسين الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، مما يدعم المناعة العامة للجسم. وتحتوي الفاكهة على فيتامين سي وفيتامين أ بنسبة معتدلة، وهما عنصران أساسيان في تعزيز صحة الجلد وتقوية جهاز المناعة، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

لمن يهتمون بالحد من تناول السكريات، يمكن الاستمتاع بالخوخ مع البروتينات أو الدهون الصحية، مثل إضافة قطع الخوخ إلى الزبادي أو تناولها مع المكسرات، مما يساعد على إبطاء امتصاص السكر وتثبيت مستويات السكر في الدم.

توفر هذه الفاكهة الصيفية خيارات متعددة للاستمتاع بها، سواء بتناولها طازجة أو إضافتها إلى السلطات، العصائر، أو حتى شويها مع التوابل لتعزيز نكهتها، فالخوخ ليس فقط فاكهة صيفية منعشة، بل هو عنصر غذائي متكامل يدعم الترطيب وصحة القلب والدماغ، ما يجعله خيارًا صحيًا ومناسبًا لمواجهة حرارة الصيف بنكهة وفوائد صحية ملموسة.