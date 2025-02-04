تنظيف الأسنان بالخيط الطبي يقلل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية

كشفت دراسة أمريكية أن تنظيف الأسنان بالخيط الطبي مرة واحدة على الأقل أسبوعيا يقلل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية التي تنجم عن جلطات الدم أو اضطراب النبض.

ووجد فريق بحثي من كلية طب جامعة ساوث كارولينا وكلية أدامز لطب الأسنان في نورث كارولينا أن تنظيف الأسنان بالخيط الطبي يقلل احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بصرف النظر عن عادات الشخص فيما يتعلق باستخدام فرشاة الأسنان.

واعتمد الباحثون على دراسة تتعلق بأمراض القلب شارك فيها أكثر من 6 آلاف شخص بالغ مصابين بأمراض مزمنة مثل ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول، مع قياس مؤشر كتلة الجسم الخاصة بالمتطوعين وعاداتهم في تنظيف الأسنان ومرات زيارات طبيب الأسنان التي يقومون بها.

وتبين من الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين ينظفون أسنانهم بالخيط الطبي تقل لديهم احتمالات الإصابة السكتات بسبب الجلطات التي تمنع وصول الدم إلى المخ بنسبة 22%، والسكتات بسبب الجلطات التي تمنع وصول الدم إلى القلب بنسبة 44%، والسكتات الناجمة عن الرجفان الأذيني أو اختلال نبض القلب بنسبة 12%، وكانت هذه النتائج بمثابة مفاجأة للباحثين.

ويقول الباحثون إن "تنظيف الأسنان بالخيط الطبي "يقلل احتمالات الإصابة بالسكتات عن طريق الحد من العدوى والتهابات الفم، كما أنه يشجع على انتهاج عادات صحية أخرى"، وأكدوا أن هذه الفوائد ليست لها صلة بعادات الشخص فيما يتعلق بتنظيف أسنانه بالفرشاة أو الحرص على زيارة طبيب الأسنان.

وذكر الباحثون أن تنظيف الأسنان بالخيط الطبي يقلل ايضا احتمالات الإصابة بتجاويف الأسنان وأمراض اللثة بشكل عام.