مكمل غذائي يتفوق على فيتامين سي في علاج نزلات البرد

يرتبط فيتامين سي في مخيلة الناس بالوقاية من الأنفلونزا، لكن دراسات أظهرت أن الزنك له مفعول السحر في تقليل مدة الإصابة بنزلات البرد بشكل كبير.

وبحسب الطبيب أمير خان وفق تصريحات لموقع مترو أن الزنك شريان حياة لكثير من الناس حيث يخفض مدة الإصابة بنزلات البرد يومين وربع ويتفوق على فيتامين سي.

وعن كيفية التعافي السريع من نزلات البرد قدم الطبيب خان مجموعة من النصائح حيث نصح بتناول مكملات الزنك بالتزامن مع بداية أعراض نزلة البرد مشيراً إلى أن الإنسان إذا تناول الزنك، فهو يمكن أن يقلل مدة نزلة البرد بمقدار يومين وربع يوم".

وأوضح على إنستغرام أن هذه النصيحة تعتمد على البدء بالمكمل بمجرد ظهور أعراض البرد، ويستند الدكتور خان في الواقع إلى دراسة نشرت مؤخراً في مجلة الطب الاستوائي والنظافة، أشارت إلى أن فيتامين C يمكن أن يقلل من مدة نزلات البرد، ولكن فقط إذا تم تناول المكملات قبل المرض، ولا يكون فعالاً بمجرد ظهور الأعراض. ​​

وحث خان على ضرورة تناول فيتامين د في أشهر الشتاء للحفاظ على جهاز المناعة صحيح

وعن الوقاية من المرض إلى جانب هذه المكملات، أكد الطبيب أن الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مدة المرض هي الوقاية من المرض في المقام الأول، ونصح بنظافة اليدين لأن الطريقة الرئيسية لانتشار فيروسات البرد هي من خلال الرذاذ الذي يمكن أن يصل إلى اليدين والجهاز التنفسي، كذلك نظافة الأسطح.

كما أوصى بالحفاظ على نظافة الهواء الداخلي عن طريق فتح النوافذ أو استخدام أنظمة تنقية الهواء إن وجدت، علاوة على ذلك، أكد على أهمية الحفاظ على نظام مناعة قوي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن والنوم الكافي وإدارة التوتر وشجع الناس على الحصول على لقاح الأنفلونزا والمرضى على البقاء في منازلهم.

وتُعد اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية كالمحار مصدرًا ممتازًا للزنك ومنتجات الألبان إذ يحتوي كل 100 غرام من اللحم المفروم على 4.8 ملليغرام من الزنك، وهو ما يعادل 43% من الحصة اليومية الموصى بها من هذا المعدن.