"رئة الفشار".. لماذا سميت بهذا الاسم وما علاقتها بالسجائر الإلكترونية؟

في السنوات الأخيرة، انتشر استخدام السجائر الإلكترونية بطريقة كبيرة ، حيث يُنظر إليها كبديل للسجائر التقليدية، حيث توفر تجربة تدخين بدون احتراق التبغ، ومع ذلك، فإن الفوائد والمخاطر المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية لا تزال محل جدل واسع. حيث تحتوي السجائر الإلكترونية على محلول سائل يتم تبخيره واستنشاقه، ويشمل عادةً النيكوتين والنكهات المختلفة. بينما يعتقد البعض أنها قد تساعد في الإقلاع عن التدخين، ولكن هناك مخاوف من تأثيراتها الصحية طويلة الأمد وإمكانية إدمانها، خاصة بين الشباب.

ومن المعروف أن التدخين الإلكتروني له عواقب صحية مماثلة لتلك التي يسببها التدخين.

ولا يزال البحث في مراحله المبكرة حول كيفية تأثير التدخين الإلكتروني على الرئتين - ولكن الحالات المثيرة للقلق، مثل "رئة الفشار"، تتزايد، وفق تقرير لصحيفة "مترو " البريطانية.

وقال الدكتور ستيفن بروديريك، من كلية الطب بجامعة جون هوبكنز: "لقد شهدت خلال الـ 24 إلى 36 شهرًا الماضية ارتفاعًا هائلاً في عدد المرضى الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية".

وأضاف " فيما يتعلق بالتبغ، لدينا ستة عقود من الدراسات الدقيقة لإظهار أي من المواد الكيميائية السبعة آلاف التي يتم استنشاقها أثناء التدخين تؤثر على الرئتين. لكن مع التدخين الإلكتروني، لا نعرف حتى الآن التأثيرات قصيرة أو طويلة المدى وما هي مكونات السجائر الإلكترونية المسؤولة عن ذلك."

ماذا يحدث لرئتيك عندما تستخدم السجائر الإلكترونية؟

لا يزال من المبكر للغاية في الأبحاث معرفة ما يحدث بالضبط عندما تستخدم السجائر الإلكترونية. لكن دراسات الحالة السابقة يمكن أن تعطينا لمحة عن ذلك.

يقوم التدخين الإلكتروني بتسخين مادة ما ويسمح لك باستنشاق الأبخرة - في السجائر الإلكترونية، المكون الأكثر شيوعًا هو مزيج من النيكوتين والنكهات.

وأوضح الدكتور بروديريك: "نعتقد أن بعض العناصر المتبخرة في الزيت تتسلل إلى أعماق الرئتين وتسبب استجابة التهابية".

رئة الفشار

أحد هذه الاستجابات الالتهابية هو مرض رئة الفشار، وهو شكل نادر من أمراض الرئة - المعروف أيضًا باسم التهاب القصيبات المسدودة.

يؤدي تراكم النسيج الندبي في الرئتين في النهاية إلى تندب والتهاب في أصغر أجزاء من مجاري الهواء.

ويؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل السعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس.

ولا يوجد علاج لمرض رئة الفشار حتى الآن، ولكن هناك علاجات تساعد في تخفيف الأعراض.

كما أن انهيار الرئتين شائع أيضًا بين الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية بكثافة، ويحدث ذلك بسبب ظهور بثور هوائية في الجزء العلوي من الرئتين والتي يمكن أن تنفجر.

ما هي المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية؟

وبحسب الصحيفة الإنجليزية تختلف قائمة المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية، ولكن معظمها تشمل:

ثنائي الأسيتيل: مادة مضافة للطعام يمكن أن تساعد في جعل نكهات السجائر الإلكترونية أقوى ، ومن المعروف أنها تضر بالرئتين.

الأكرولين: مبيد للأعشاب، والذي يُعرف أيضًا بأنه يسبب ضررًا للرئتين.

الفورمالديهايد: مادة كيميائية يمكن أن تكون سامة وتسبب أمراض القلب.

ما هي رئة الفشار؟

رئة الفشار أو التهاب القصيبات المسدودة هو نوع غير شائع من أمراض الرئة، وهو ناتج عن تراكم الأنسجة الندبية في الرئتين، مما يعيق تدفق الهواء.

لماذ سميت برئة الفشار؟

في عام 2000 تقريبًا، أصيبت مجموعة من عمال مصنع الفشار في الولايات المتحدة بهذه الحالة، مما أدى إلى تسميتها بـ "رئة الفشار"، و كان ثنائي الأسيتيل من نكهات الفشار، لذا استنشقها العمال. ولم يكن الأمر مرتبطًا باستخدام السجائر الإلكترونية.

على الرغم من أن التهاب القصيبات المسدودة يُطلق عليه أحيانًا اسم "رئة الفشار"، إلا أنه قد يحدث نتيجة لعدد من الأسباب المختلفة. على سبيل المثال، إذا تضررت الرئتان بسبب عدوى. أو بعد استنشاق مواد كيميائية تهيج الرئتين وتسبب الضرر.