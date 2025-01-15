تورم وأظافر سوداء وتغيرات جسدية.. ماذا حدث لرجل مشى 250 ألف خطوة في أسبوع؟

كشف رجل مشى 250 ألف خطوة على مدار سبعة أيام عن تأثير ذلك على جسده.

وقام اليوتيوبر البريطاني جاك ماسي ويلش، البالغ من العمر 28 عامًا، بتوثيق التجربة على قناته التي شاهد فيها كيف كان يمشي في المتوسط ​​35700 خطوة يوميًا.

ولم يكن الأمر خاليًا من التحديات، حيث كشف بعد ذلك أنه عانى من تورم في الكاحلين وألم في القدمين وأظافر سوداء.

لكن جاك تفاجأ بالتغيرات الجسدية التي طرأت على بطنه وذراعيه وساقيه، وهو ما لم يكن يدرك أنه من الممكن تحقيقه من خلال المشي.

لم يقم بأي تغييرات في نظامه الغذائي قبل التحدي - باستثناء إضافة المزيد من البروتين في محاولة لفقدان دهون البطن.

قبل التحدي وبعده، قام بقياس أجزاء من جسده مثل جذعه وساقيه للمقارنة والتباين.

في اليوم الأول من التحدي، قال: "أنا متعب، لكنني بخير. إنها مجرد خطوة واحدة أمام الأخرى".

ولكن هذه الكلمات عادت لتطارده عندما كشف في اليوم الثاني: "لقد كنت أفكر بالفعل في مدى ثقتي المفرطة في اليوم الأول. عندما قلت بثقة، "إن الأمر يتعلق فقط بوضع خطوة أمام الأخرى، أليس كذلك؟" لأن وضع خطوة أمام الأخرى الآن ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق".

وأضاف "كانت كل خطوة تؤلم وتعتبر مهمة شاقة."

في اليوم الرابع، وبينما خف ألم ساقه، بدأ يعاني من مشاكل جسدية أخرى.

وقال: "أشعر الآن أن العامل المحدد الوحيد في هذا التحدي هو الألم الجسدي للمفاصل في قدمي".

وكشف "لأنه على الرغم من أنني أملك الطاقة الكافية للقيام بـ 30 ألف خطوة بسهولة اليوم، إلا أن كل خطوة تؤلمني قليلاً وبدأت أشعر بتورم في بضعة أماكن، وهذا هو ما يبطئني نوعًا ما."

في اليوم الخامس، احتاج إلى مسكنات الألم للمساعدة في علاج البثور، ثم في اليوم السادس أصيب بتورم في الكاحلين.

لكن الأمر كان يستحق كل هذا العناء في النهاية، وقال: "لقد كان شعورًا مذهلاً بالإنجاز. ربع مليون خطوة في أسبوع واحد. بالنسبة لي، كان الأمر يستحق كل هذا العناء من أجل التجربة وحدها".

كما قارن صوره قبل وبعد ذلك وقال: "أبدو أن جسمي أصبح أنحف مما كان عليه عندما بدأت لأول مرة، وهو ما لم أتوقعه حقًا. هل يعني هذا أنني فقدت بعض كتلة العضلات ربما؟".

وأضاف جاك أنه فقد 2 رطل من دهون البطن وقال إنه يمكن ملاحظة ذلك في المظهر الجانبي لجسده.

وكشفت الفحوصات أيضًا أن محيط ذراعيه وجذعه انكمش قليلاً باستثناء فخذيه اللذين زادا بمقدار 0.5 سم، وفقا لصحيفة " مترو" البريطانية.

والسؤال الكبير هو ما إذا كان سيفعل ذلك مرة أخرى، وقد كشف: "هل أوصي بالسير 250 ألف خطوة في الأسبوع؟ بالتأكيد لا".

وأوضح "لم تتمكن مفاصلي من مواكبة ذلك، ومر يومان ولا أزال أنتظر أن يقل التورم حول كاحلي."

المشي 6000 خطوة يوميًا

وأظهرت دراسة أن المشي 6000 خطوة يوميًا يقلل من خطر الوفاة المبكرة إلى النصف لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وأن المشي 8000 خطوة أو أكثر لن يقدم فائدة كبيرة.