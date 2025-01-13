5 عوامل تؤثر على صحة البنكرياس

أعلنت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي أن 5 عوامل تعد أعداء للبنكرياس وهي: التدخين، حيث يعد المدخنون أكثر عُرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس، والكحول، والدهون، إضافة إلى الإفراط في تناول السكر، وقلة ممارسة الرياضة، ومشاكل الجهاز الهضمي.

