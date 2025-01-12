إيلون ماسك يكشف عن إجرائه 5 عمليات جراحية في الرقبة والظهر

كشف الملياردير الأمريكي الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك عن إجرائه 5 عمليات جراحية في الرقبة والظهر.

وأوضح ماسك أنه أجرى مؤخراً عملية جراحية في الرقبة بسبب إصابة مستمرة من حادث مصارعة السومو.

وقال ماسك، الذي خضع لعمليات جراحية متعددة، إن هذه العملية كانت مؤلمة ولكنها ضرورية، وبينما يتعافى، يظل ماسك منخرطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتلقى العديد من التمنيات الطيبة والاقتراحات من المتابعين للتعافي السريع.

ولم يكن ماسك، نشطًا على موقع " إكس" كما كان في الآونة الأخيرة ، وكان مستخدمو الإنترنت يتساءلون عن السبب وراء ذلك.

في 11 يناير، سأل أحد مستخدمي الإنترنت على موقع " إكس" ، "ماذا تفعل الآن، إيلون... أفتقد منشوراتك بالفعل..." رد ماسك، الذي يتعافى من الجراحة، حوالي الساعة 5 صباحًا يوم 12 يناير وشارك عن جراحته.

وكتب ماسك على موقع " إكس" : "أتعافى من جراحة الرقبة. تؤلمني كثيرًا، لكنها كانت ضرورية". كما روى ماسك أن أصل الإصابة ناتج عن حادث مصارعة السومو.

5 عمليات جراحية في الرقبة والظهر

وعن سبب إصابته، قال إيلون ماسك إنه أجرى خمس عمليات جراحية في الرقبة والظهر. وكانت العملية الثالثة، وهي عملية دمج الفقرتين C5 وC6، فعالة في تحسين الألم من مبرح إلى ألم يمكن تحمله. ومع ذلك، فإن العصب الذي يخرج من الجانب الأيمن ملتهب وكان من الضروري توسيع الفتحة التي يخرج منها. في الأساس، تم ثقب العمود الفقري الخاص بي".

وعلى الرغم من التحديات الصحية، يبدو أن ماسك في حالة معنوية عالية، ووجوده واضح على " إكس" .