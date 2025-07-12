أطعمة شائعة تسبب حصوات الكلى





إذا كنت ممن عانوا من حصوات الكلى أو معرضًا للإصابة بها، فقد تكون بعض الأطعمة التي تتناولها يوميًا هي السبب الخفي وراء تكرار الألم. فبينما تلعب الوراثة والجفاف دورًا في تشكّل الحصوات، إلا أن النظام الغذائي هو المفتاح الأكبر للوقاية أو التفاقم.

ما هي حصوات الكلى؟

هي رواسب صلبة من المعادن والأملاح تتكوّن داخل الكلى عندما يصبح البول مركزًا للغاية، ما يتيح لتلك المواد التبلور والالتصاق. وقد تتسبب هذه الحصوات في آلام شديدة عند مرورها عبر المسالك البولية.

فما هي الأطعمة العشرة التي يجب عليك الحذر منها؟ إليك القائمة وفقا لموقع " تايمز أوف انديا":

1. السبانخ

رغم فوائدها العديدة، إلا أن السبانخ غنيّة بالأوكسالات، التي تتفاعل مع الكالسيوم لتكوين حصوات أكسالات الكالسيوم، وهي الأكثر شيوعًا. تناول كميات كبيرة منها دون موازنتها مع أطعمة غنية بالكالسيوم قد يكون مضرًا.

2. البنجر

يحتوي البنجر، سواء طازجًا أو كعصير، على مستويات عالية من الأوكسالات. لذلك يُنصح بتقليل تناوله لمن لديهم تاريخ مع الحصوات.

3. المكسرات والبذور

اللوز، الكاجو، الفول السوداني وغيرها تحتوي على كميات ملحوظة من الأوكسالات. الاعتدال ضروري، خاصة لمن سبق لهم الإصابة.

4. الشوكولاتة

الشوكولاتة خصوصًا الداكنة والكاكاو، فهي تحتوي على أوكسالات قد تعزز تكوّن الحصوات.

5. الشاي الأسود

الإكثار من الشاي، وخاصة دون ترطيب كافٍ، يزيد من مستويات الأوكسالات. البدائل العشبية قد تكون خيارًا أفضل.

6. اللحوم الحمراء

غنيّة بالبورينات التي تتحوّل في الجسم إلى حمض اليوريك، أحد المكونات الرئيسية لحصوات الكلى. تقليل اللحوم قد يقيك الألم.

7. الأطعمة المالحة والمعالجة

الملح الزائد يحفز الجسم على طرح الكالسيوم في البول، مما يؤدي إلى تراكمه وتشكّل الحصى. تجنب الأطعمة الجاهزة والمعلبة قدر الإمكان.

8. الكولا والمشروبات السكرية

تحتوي على حمض الفوسفوريك وتقلل من حجم البول، مما يسهل تكوّن الحصوات. الماء والعصائر الطبيعية أفضل بكثير.

9. الراوند

هذه الخضار المنسية غنيّة بالأوكسالات أيضًا، وقد تكون محفزًا مباشرًا للحصوات، خاصة لدى الأشخاص الحساسين لها.

10. مكملات فيتامين C

عند تناولها بجرعات كبيرة، قد يتحول جزء منها إلى أوكسالات. تجنب الإفراط دون إشراف طبي.

نصائح للوقاية:

اشرب الكثير من الماء يوميًا

قلل من الصوديوم والبروتين الحيواني

راقب تناول الأوكسالات والكالسيوم بذكاء

استشر طبيبك قبل تناول المكملات