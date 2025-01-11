تعرف على مصادر السكر المخفية في الأطعمة

الإقلاع عن تناول السكر قد يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية وتحديات كبيرة، حيث تشكل السكريات المخفية في الأطعمة الشائعة عقبة أساسية.

ويبدو التخلص من المصادر الواضحة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، أمرًا بسيطًا، ولكن هذه الجهود قد تُحبط بسبب السكريات المخفية في الأطعمة الشائعة، نظرًا لأشكالها العديدة، وغالبًا ما يتم تجاهل هذه السكريات .

وتشمل مصادر السكر المخفية التي يجب الحذر منها وفقا لتقرير لموقع "تايمز أوف إنديا" ما يلي:

1- التوابل والصلصات: الكاتشب، وخلطات السلطة، وصلصات الشواء.

2- المخبوزات والخبز: خبز الحبوب الكاملة والكعك.

3- الحبوب: تحتوي العديد من الخيارات الصحية على سكريات مضافة .

4- منتجات الألبان: الزبادي والحليب.

5- الوجبات الخفيفة: ألواح الجرانولا، وألواح البروتين، وزبدة الجوز.

6- الفواكه والعصائر: عصائر الفاكهة هي مصادر سكر مركزة.

7- الأطعمة المصنعة: الأطعمة المالحة والحلوة المعبأة.