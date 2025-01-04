أرض خصبة للجراثيم.. أسوأ 6 أماكن في المنزل

على الرغم من أن منازلنا تُعتبر ملاذًا آمنًا ومريحًا، إلا أنها قد تكون أيضًا موطنًا للجراثيم والأوساخ التي تتراكم في أماكن غير متوقعة، ومع زيادة الوعي بأهمية التنظيف منذ جائحة كوفيد-19، أصبحنا ندرك الفرق بين التنظيف السطحي والتطهير العميق، ومع ذلك، هناك بعض الأماكن في المنزل التي غالبًا ما يتم تجاهلها وتحتاج إلى عناية خاصة، في هذا التقرير، سنستعرض أسوأ 6 أماكن في المنزل من حيث النظافة، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

1- مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة

تعتبر مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة ومقابض الثلاجة من أكثر الأماكن التي يتم لمسها بشكل متكرر، مما يجعلها أرضًا خصبة للجراثيم، تقول كارولين سولومون، وهي منظفة شخصية في مدينة نيويورك، إننا ننسى تنظيف هذه الأسطح الصلبة لأنها لا تبدو متسخة حقًا، يجب تنظيفها بشكل مثالي مرة واحدة في الشهر بمنديل مطهر أو برذاذ. وتضيف ليكسي جرانت، مديرة العمليات في شركة Well-Paid Maids، أنه خلال فصل الشتاء، الذي تسميه "موسم المرض"، تقوم بتنظيف الباب الخارجي ودرابزين القاعة في شقتها بشكل متكرر إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بنزلة برد.

2- فلتر الغسالة

يجب تنظيف فلتر غسالة الأطباق اذا انبعثت منها رائحة كريهة حتى بعد تشغيلها، أو تخرج الأطباق مغطاة بالحصى، فقد حان الوقت لتنظيف فلتر الجهاز.

والفلتر يوجد في الجزء السفلي من غسالة الأطباق، وعادة ما يكون تحت الرف السفلي، وتم تصميمه لالتقاط بقايا الطعام، ولكن يجب أن يكون فارغًا حتى يعمل الفلتر بشكل صحيح. ويجب إزالة الفلتر مرة واحدة شهريًا، وغسلة بالماء الدافئ والصابون والخل وغسله في دورة ساخنة فارغة.

3- أسطح المطبخ

تُعد أسطح المطبخ من أكثر الأماكن تلوثًا بالجراثيم والأوساخ في المنزل، لذا يجب تنظيفها وتعقيمها يوميًا أو أسبوعيًا. يقول سكوت روير، مؤسس وكالة تنظيفية مقرها واشنطن، إن المناطق الموجودة خلف الموقد والثلاجة تحتاج أيضًا إلى الاهتمام حيث تتساقط الأشياء خلف الموقد عند الطهي، والشحوم تجعل كل شيء مقززًا، وكل هذا يخلق جوًا جذابًا للحشرات أو الفئران ويجب تنظيف هذه المناطق المخفية، كل شهر بالإضافة إلى الأجهزة نفسها، باستخدام مزيل الشحوم أو محلول من الخل والماء الدافئ.

4- ملاءات السرير

يتخلص الإنسان العادي باستمرار من خلايا الجلد، والتي ينتهي بها الأمر إلى الالتصاق بملاءات السرير، مما قد يؤدي إلى الإكزيما أو الحساسية، كما أن الوم مع حيوان أليف، قد يجلب القشرة التي تسبب العطاس، ويجب غسل ملاءات السرير بالماء الساخن مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لأنها مليئة بالغبار وخلايا الجلد المخفية. كما يجب غسل وسائد الفراش كل شهر إلى ستة أسابيع، واستبدال الوسائد عندما تبدأ في إظهار الكثير من بقع العرق أو تبدو باهتة.

5-حوض المطبخ

تحتاج إلى تنظيف وتعقيم حوض المطبخ بشكل متكرر للتخلص من البكتيريا والجراثيم، مرة واحدة في الأسبوع هي الحد الأدنى، ويجب القيام بذلك دائمًا فور طهي اللحوم النيئة أو المأكولات البحرية، و أسهل طريقة هي سد الحوض، وملئه بالماء الساخن وملعقتين كبيرتين من المبيض، ثم تركه لمدة 10 دقائق، ثم استخدم قطعة قماش نظيفة لمسح الصنابير وفوهات الرش، قبل تصريف الحوض، اغمس قطعة القماش مرة أخرى ونظف أسفل حافة الحوض.

6- الأرضية المحيطة بالمرحاض

وفقًا لمسح أجراه معهد التنظيف الأمريكي عام 2018، فإن المرحاض هو المكان الأكثر تنظيفًا في المنزل الأمريكي العادي. لكن الأرضية المحيطة بالمرحاض تستحق أيضًا العناية والتنظيف، لأن المكورات العنقودية والقولونية والإشريكية القولونية يمكن أن تختبئ تحت المرحاض، حيث تلتصق بالأرضيات، لذلك يجب غسلها وتنظيفها.