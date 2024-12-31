5 علامات تحذيرية مبكرة لنقص فيتامين "د "

يؤثر فيتامين "د" على الصحة والجسم، حيث يساعد في صحة العظام والجهاز المناعي، كما ينظم الحالة المزاجية.

وقد يعاني العديد من الأشخاص من علامات دون أن يدركوا أنها قد تكون مرتبطة بنقص فيتامين د. من التعب غير المبرر والمرض المتكرر إلى آلام العضلات وتقلبات المزاج، يمكن بسهولة تجاهل هذه العلامات التحذيرية المبكرة على أنها إجهاد نموذجي أو شيخوخة أو عوامل نمط حياة. يمكن أن يساعد فهم هذه الأعراض واتخاذ الإجراءات في منع المزيد من المضاعفات الصحية المرتبطة بانخفاض مستويات فيتامين د ، وفقا لموقع" تايمز أوف إنديا".

التعب

قد يكون التعب غير المعتاد أو الخمول بعد ليلة نوم جيدة من الأعراض المبكرة لنقص فيتامين د. قد يؤثر هذا على الإنتاج السليم للطاقة في الجسم ويسبب الشعور بالإرهاق، مما يجعل من الصعب البقاء متيقظًا ونشطًا أثناء النهار.

الأمراض المتكررة

إذا كنت تصاب بنزلات البرد أو الالتهابات بشكل متكرر، فقد يكون ذلك بسبب نقص فيتامين د. فيتامين د عنصر أساسي لعمل الجهاز المناعي بشكل سليم. يمكن أن يؤدي انخفاض مستوياته إلى إضعاف الجسم لمحاربة الفيروسات والبكتيريا، ويجعل الجسم عرضة للأمراض.

آلام العضلات وضعفها

يمكن أن تكون آلام العضلات غير المبررة أو التشنجات أو الضعف علامات على نقص فيتامين د. يدعم هذا العنصر الغذائي عمل العضلات، وغالبًا ما يؤدي انخفاض مستوياته إلى إضعاف أداء عضلاتك مما يؤدي إلى عدم الراحة أو الضعف. تحقق من مستوياتك إذا واجهت هذه الأعراض.

آلام العظام أو تصلب المفاصل

فيتامين د ضروري للحفاظ على حالة العظام الصحية، وإذا أصبح هذا النقص، فقد يواجه المرء انزعاجًا في المفاصل أو العظام. قد يتم الخلط بين هذا مرات عديدة وعمليات الشيخوخة الطبيعية، ولكن الألم المستمر أو التصلب قد يعني أن الفرد يعاني من نقص فيتامين د، وهو أمر بالغ الأهمية لقوة العظام وأيضًا في الحركة.

تقلبات المزاج أو الاكتئاب

ارتبط نقص فيتامين د بتقلبات المزاج وخطر الاكتئاب. يلعب فيتامين د دورًا في التحكم في محتوى السيروتونين في الدماغ الذي يساهم في ارتفاع الحالة المزاجية والاستقرار العاطفي. يمكن أن تتداخل المستويات المنخفضة مع هذه العملية وتفسر مشاعر الحزن أو الانفعال.

كيفية الحصول على ما يكفي من فيتامين د يوميًا

الحصول على ما يكفي من فيتامين د من خلال ضوء الشمس من الشمس في فصل الصيف أمر بسيط. ومع ذلك، فإن أشهر الشتاء، من أكتوبر حتى مارس، هي تلك الأوقات التي يكون فيها الحصول على كمية كافية من فيتامين د أكثر صعوبة لأن الضباب الكثيف وانخفاض كثافة ضوء الشمس يعيق امتصاصه. لذلك، خلال المواسم الباردة، عليك قضاء ساعات أطول في الهواء الطلق للحصول على بعض ضوء الشمس.

حتى التعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة في الربيع والصيف قد يكون كافياً بالفعل، ولكن في الشتاء سوف يتطلب التعرض لأشعة الشمس لمدة ساعتين على الأقل.

وتبلغ الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د 600 وحدة دولية للبالغين الذين تقل أعمارهم عن 70 عاماً، و800 وحدة دولية لمن تزيد أعمارهم عن 70 عاماً.