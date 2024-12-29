5 طرق لتخطي الماضي والانطلاق في الحياة بثقة

من الصعب على الإنسان أن يتجاوز بعض المواقف الصعبة، لكننا جميعًا نمتلك القدرة على الشفاء والمضي قدمًا.

وبحسب العلماء فإن القدرة على تجاوز هذه الأوقات الصعبة تبدأ بتغيير الفكر والفعل ، ويمكن لأدوات بسيطة ولكنها قوية من علم النفس أن تساعدنا على الخروج منها والعمل بثقة وقوة.

فيما يلي خمس طرق للتخلي عن الماضي والمضي قدمًا بقوة وثقة بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

القبول والالتزام

تقبل ما حدث حتى لو لم تكن راضيًا عنه. فمحاربة الواقع لن تؤدي إلا إلى الوقوع في نفس الفخ. ركز على المضي قدمًا . توقف عن التركيز على ما لا يمكنك التحكم فيه وابدأ في التركيز على ما يمكنك التحكم فيه من أجل خلق مستقبل أفضل لنفسك.

يساعد القبول المرء على تحرير نفسه من أشياء الماضي وبدء حياة جديدة وفقًا لشروطه الخاصة. إنه التخلي عن الاستياء والبدء في ما هو قادم.

بدلاً من النظر إلى الموقف باعتباره خسارة، فكر فيه باعتباره تعلمًا. اسأل نفسك، "ما الذي يمكنني تعلمه من هذا؟" يساعدك تغيير طريقة تفكيرك على إدراك وجود فرصة في المواقف الصعبة، مما يسمح لك بتحويل المشاعر السلبية إلى دافع. هذا التحول يمكن أن يساعدك في المضي قدمًا بشكل إيجابي. إن إعادة صياغة تحدياتك باعتبارها حجر عثرة في نموك يمنحك القوة لتغيير قصتك. إنه يحول الشدائد إلى شيء من القوة والحكمة.

اليقظة والتأمل

ابقَ في اللحظة الحالية بدلاً من أن تضيع في ما كان أو ما يمكن أن يكون. تساعدك ممارسة اليقظة الذهنية على مراقبة مشاعرك دون أن تصبح عبدًا لها. يمنحك التأمل مساحة ذهنية لتصفية ذهنك والتركيز على الحاضر وتقليل التوتر.

بناء عادات وأهداف جديدة

حدد أهدافًا جديدة تتعلق بالنمو الشخصي. يمكنك أن تكون أكثر صحة، أو تتعلم شيئًا جديدًا، أو تمارس هواية؛ يمكن للعادات الجديدة أن تبعد عقلك عن الأفكار السلبية وتضعه في اتجاه التغيير الإيجابي.إن البدء بأهداف صغيرة قابلة للتحقيق يبني الثقة والدافع مع مرور الوقت. مع مرور الوقت، ستشعر بمزيد من القوة والسيطرة على ما تفعله.

توقف عن الشكوى

إن الشكوى ستبقيك عالقًا في سلبيتك. بدلًا من ذلك، ابحث عن أشياء تقربك من الشفاء. كن محاطًا بأشخاص يستمعون إليك ويساعدونك على النمو. إذا لزم الأمر، اذهب إلى معالج سيمنحك الأدوات اللازمة للتعامل مع مشاعرك ومساعدتك على الوصول إلى عقلية أكثر صحة. الطريقة الوحيدة للشفاء الحقيقي هي التعبير عن مشاعرك بطريقة صحية بدلاً من الشكوى. هذا يوفر الوضوح والقوة لإحداث التغييرات التي تحتاجها في حياتك.