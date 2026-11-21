لأعوام طويلة، بدت الحصبة في أجزاء واسعة من العالم وكأنها مرض ينتمي إلى الماضي، فالأجنحة في المستشفيات التي كانت تستقبل الأطفال المصابين أُغلقت أو تغير استخدامها، وأعلنت الدول أنها نجحت في القضاء على انتقال المرض داخل حدودها، لكن الفيروس الذي اعتقد كثيرون أن العالم وضعه خلفه بدأ يعود، وهذه المرة في دول تمتلك أنظمة صحية متقدمة وأخرى ما زالت تعاني فجوات في التطعيم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، يواجه الأطفال حول العالم تداعيات انخفاض أو تراجع معدلات التطعيم ضد الحصبة، فيما أعلنت السلطات الصحية هذا الأسبوع فقدان الولايات المتحدة والمكسيك وبوليفيا وضعها كدول خالية من الحصبة.

وانضمت الدول الثلاث بذلك إلى قائمة من البلدان التي كانت قد نجحت في السيطرة على المرض قبل أن يعود إليها، ومن بينها المملكة المتحدة وكندا والنمسا وأرمينيا وإسبانيا وأذربيجان وأوزبكستان خلال العام الجاري.

ولا تفقد دولة صفة القضاء على الحصبة لمجرد تسجيل عدد من الإصابات، فيحدث ذلك عندما يستمر انتقال السلالة نفسها من الفيروس داخل حدودها بصورة متواصلة لأكثر من عام، وهو ما يكشف أن المسألة لم تعد حالات وافدة ومحدودة، وإنما عودة فعلية لانتشار المرض داخل المجتمع.

وراء هذه العودة أكثر من سبب، منها المعلومات المضللة حول اللقاحات التي أخذت تنتشر منذ سنوات، وبرامج التطعيم الروتينية التي تعرضت لاضطرابات واسعة خلال جائحة «كوفيد-19».

كما صنعت عقود من نجاح حملات التحصين مشكلة من نوع مختلف، إذ نشأت أجيال لم تشاهد الحصبة عن قرب ولم تعد تتذكر مدى خطورتها.

وتلخص المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، كاثرين راسل، المشهد بقولها إن العالم يشاهد اليوم حالات للحصبة في أماكن كان المرض فيها تحت السيطرة، وإن الأطفال هم من يدفعون الثمن.

وتشير إلى أن اللقاح المتاح ضد الحصبة أنقذ حياة نحو 59 مليون شخص منذ عام 2000، ما يجعل خسارة التقدم المحقق أمام مرض يمكن الوقاية منه أكثر إثارة للقلق.

فالحصبة ليست مجرد طفح جلدي وحمى عابرة، المرض قادر على إضعاف الجهاز المناعي للطفل، ليصبح أكثر عرضة لإصابات أخرى خلال الأشهر أو حتى السنوات التالية، وتزداد المخاطر لدى الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، وقد تقود المضاعفات في بعض الحالات إلى تلف في الدماغ أو فقدان السمع أو البصر.

وفي عام 2024 أُصيب بالحصبة نحو 11 مليون شخص حول العالم، معظمهم أطفال دون الخامسة، فيما سُجلت نحو 95 ألف وفاة.

ما يجعل الوضع أكثر صعوبة هو قدرة الفيروس الاستثنائية على الانتقال، فالحصبة من أكثر الأمراض المعدية، ويمكن للفيروس البقاء في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين بعد مغادرة الشخص المصاب المكان، وعند تعرض أشخاص غير محميين للفيروس، قد تصل نسبة من يلتقطون العدوى بينهم إلى 90%.

وفي مستشفى مولاغو الوطني في العاصمة الأوغندية كمبالا، شاهد الدكتور إريك ووبوديا هذا التحول بنفسه، فقد كان المستشفى يمتلك في السابق جناحاً مخصصاً للحصبة، ومع اختفاء الحالات لسنوات، لم تعد هناك حاجة إليه وتم تحويله لاستخدام آخر.

ويقول ووبوديا إنه حتى عام 2023 تقريباً، لم يكن الأطباء يشاهدون حالات للحصبة بعد فترة امتدت لنحو عشر سنوات، لكن المرض عاد خلال السنوات الأخيرة، ويربط الطبيب عودته بصورة مباشرة بالفشل في الوصول بالتطعيم إلى عدد كافٍ من الأطفال.

وهنا تكمن المشكلة العالمية الأكبر، فلكي يتمكن المجتمع من تكوين مستوى مرتفع من الحماية والحد من تفشي الحصبة، يحتاج إلى نسبة تطعيم تقارب 95%، إلا أن المعدلات العالمية توقفت دون هذا المستوى.

وفي 2025 حصل 84% فقط من الأطفال المؤهلين على الجرعة الأولى من لقاح الحصبة، بينما تراجعت النسبة إلى 77% بالنسبة للجرعة الثانية.

وتخفي المتوسطات الوطنية أيضاً فجوات محلية قد تكون شديدة الخطورة، ففي منطقة هاكني شرقي لندن، على سبيل المثال، لم يحصل سوى 58% من الأطفال في سن الخامسة الذين بدأوا المدرسة في 2025 على جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية «MMR».

هذه الفجوات لا تهدد الأطفال غير المطعمين وحدهم، فهناك أطفال لا يستطيعون تلقي اللقاح بسبب ضعف أو مشكلات في جهازهم المناعي، وآخرون أصغر من السن المحددة للتطعيم الروتيني، وهؤلاء يعتمدون أساساً على ارتفاع نسبة التحصين بين الأشخاص المحيطين بهم حتى تقل فرص وصول الفيروس إليهم.

وتشير «الغارديان» إلى أن الجدل حول اللقاحات أضاف طبقة أخرى إلى الأزمة، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث أعاد وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور طرح تساؤلات حول لقاح «MMR» وعلاقته بالتوحد، وهي فرضية ارتبطت ببحث للطبيب أندرو ويكفيلد، جرى دحضه علمياً وسُحب من السجل الطبي، وانتهى الأمر بشطب ويكفيلد من ممارسة المهنة.

لكن خبراء الصحة يحذرون من اختزال المشكلة كلها في حركة معارضة اللقاحات.

وترى أستاذة المناعة في جامعة برمنغهام أليكس ريختر أن تراجع الرسائل الإيجابية التي تشرح فوائد التطعيم أدى دوراً أيضاً.