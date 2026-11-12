حقن إنقاص الوزن.. تمنحك الرشاقة وتسرق منك البصر!

خلف أبواب الصيدليات المغلقة، وبينهما وبين مرآة القوام المثالي، يسير ملايين الساعين خلف الرشاقة على حبل مشدود؛ حيث تفتح أدوية العصر السحرية أبواب الأمل لإنقاص الوزن والسيطرة على السكري، ليتكشف ببطء كابوس خفي يتربص بنور العيون، ويضع الحواس الكبرى في مواجهة فاتورة باهظة لم تكن في الحسبان.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توجيهات عاجلة تُلزم الشركات المصنعة لأدوية إنقاص الوزن وعلاج السكري بإضافة تحذيرات صارمة على ملصقاتها الدوائية، إثر ثبوت ارتباطها باحتمال متزايد للإصابة بحالة بصرية خطيرة تهدد الإبصار.

وأوضحت الهيئة أنها تُلزم الشركات المصنعة، ومنها أدوية «مونجارو» و«زيباوند» التابعة لشركة «إيلي ليلي»، وأدوية «أوزيمبيك» و«ويغوفي» التابعة لشركة «نوفو نورديسك»، بإضافة معلومات تحذيرية في قسم «التحذيرات والاحتياطات» على الملصقات الدوائية حول خطر الإصابة المحتمل بحالة «اعتلال العصب البصري الإيضاحي الأمامي غير الشرياني» (NAION).

وفي تعقيب له، قال المتحدث باسم شركة «إيلي ليلي»: «إن بيان السلامة الدوائية الصادر عن إدارة الغذاء والدواء يسري على جميع الأدوية التي تحتوي على مركبات GLP-1 RA، ولا يشير إلى أي نتائج خاصة بأدوية ليلي. ونحن نعمل على تقييم هذا التحديث بعناية وسنرد على الهيئة في الوقت المناسب».

يُذكر أن هذه الحالة تُعد سبباً رئيسياً لفقدان البصر المفاجئ وغير المؤلم، وقد تؤدي إلى ضعف دائم في الإبصار في بعض الحالات، ونتجت أصلاً عن انخفاض تدفق الدم إلى الجزء الأمامي من العصب البصري، رغم أن السبب الكامن وراءها لا يزال غير مفهوم تماماً.

من جانبها، علقت متحدثة باسم شركة «نوفو نورديسك» بالقول: «تواصل الشركة اعتقادها بأن البيانات لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، ونحن لا نزال على ثقة تامة في ملف الفوائد والمخاطر لأدوية GLP-1 التي ننتجها».

بيانات ومراجعات تنظيمية أوضحت الجهة التنظيمية الصحية أنها قامت بتقييم بيانات التجارب السريرية، والبيانات الحيوانية، وبيانات ما بعد التسويق، والتي شملت دراسات رصدية وتقارير حالات.

وفي هذا السياق، أشار جيف ميشام، المحلل المالي في مؤسسة «سيتي»: «قد يؤدي إجراء إدارة الغذاء والدواء إلى زيادة مؤقتة في مخاوف المرضى والمستثمرين، إلا أن ندرة الإصابة بهذه الحالة والفوائد الكبيرة لتلك الأدوية في خفض الوزن، وتنظيم السكر، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والكلى وانقطاع التنفس أثناء النوم، من شأنها أن تحافظ على ملف ملائم للمخاطر والفوائد وتحد من أي تغيرات جوهرية في وصف الأدوية».

يُذكر أن لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية كانت قد أفادت العام الماضي بأن هذه الحالة قد تصيب نحو شخص واحد من كل 10,000 شخص يتناولون مادة «سيماغلوتيد» (المكون النشط في أدوية «ويغوفي» و«أوزيمبيك» وكذلك دواء «ريبيلسوس» التابع للشركة ذاتها) لمدة عام على الأقل، وهي المرة الأولى التي تؤكد فيها جهة تنظيمية صحية هذا الأثر الجانبي.

كما أعلنت هيئة تعويض المرضى في الدنمارك العام الماضي عن منح تعويضات لأربعة مرضى دنماركيين تعرضوا لفقدان البصر بعد استخدامهم أدوية GLP-1 التابعة للشركة.

وعلاوة على ذلك، أظهرت دراسة موسعة نُشرت في عام 2025 وتابعت نحو 175 ألف مريض بالسكري عولجوا بمادة «سيماغلوتيد»، إلى جانب عدد مماثل من المرضى الذين استخدموا أدوية أخرى غير GLP-1، أن خطر الإصابة بالحالة المذكورة تضاعف بأكثر من الضعف بعد عامين من العلاج باستخدام هذه العقاقير، مقارنة بأدوية السكري من الفئات الأخرى.