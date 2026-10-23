فيروس شاموندا.. ما قصته وكيف وصل إلى البشر؟

ظهر فيروس شاموندا في صدارة الاهتمام الصحي بعد إعلان فرنسا تسجيل أول إصابة بشرية معروفة به، بعدما كان يُعرف أساسا بوصفه فيروسا يصيب الحيوانات، ولا سيما الأبقار. وتوفي المريض المصاب في أوائل أكتوبر 2026، لكن السلطات لم تحسم بعد ما إذا كان الفيروس سببا مباشرا في الوفاة أو أسهم فيها.

وأعاد هذا التطور تسليط الضوء على الفيروس الذي اكتُشف للمرة الأولى في أبقار نيجيريا عام 1965، وظل لعقود مرتبطا بالأمراض الحيوانية، قبل أن تُسجل إصابات به في عدد من الدول الأوروبية خلال عام 2026. ورغم أهمية الحالة البشرية الجديدة، تؤكد الجهات الصحية أن المعطيات المتاحة حتى الآن لا تشير إلى وجود خطر على عامة السكان.

ما هو فيروس شاموندا؟

ينتمي فيروس شاموندا إلى جنس الفيروسات المعروف باسم «أورثوبونيا» (Orthobunyavirus)، ضمن مجموعة «سيمبو» الفيروسية، التي تضم أيضا فيروس شمآلينبرغ المرتبط بمشكلات صحية وتناسلية لدى الحيوانات. وقد عُزل الفيروس للمرة الأولى من الأبقار في نيجيريا عام 1965، ثم رُصد في مناطق من أفريقيا وآسيا، قبل ظهوره في مزارع أوروبية خلال صيف 2026.

ويُعتقد أن الفيروس ينتقل أساسا عبر لدغات حشرات صغيرة ماصة للدم تُعرف باسم «البراغيش القارصة»، وتنتمي إلى جنس Culicoides. وتختلف هذه الحشرات عن البعوض المعتاد، لكنها تؤدي دورا مهما في نقل عدد من الفيروسات التي تصيب الحيوانات.

وحتى الآن، لا توجد أدلة على انتقال فيروس شاموندا مباشرة من إنسان إلى آخر، كما لم يُحسم بصورة نهائية مسار انتقال العدوى إلى المريض الفرنسي، رغم ترجيح احتمال تعرضه للدغة حشرة مصابة، وفقا للمركز الأوروبي للصحة.

ما أعراض الإصابة بالفيروس؟

تتركز الإصابات المعروفة أساسا بين الحيوانات، وعلى رأسها الأبقار، مع تسجيل حالات لدى الأغنام والماعز والخيول والألبكة.

وقد تشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة والإسهال والخمول وانخفاض إنتاج الحليب. وفي بعض الحالات، قد يرتبط الفيروس بمضاعفات تناسلية، تشمل الإجهاض والتشوهات الخلقية لدى الأجنة، خصوصا عندما تحدث الإصابة خلال الحمل.

كما سُجلت اضطرابات عصبية لدى بعض الحيوانات، بما فيها الخيول، لكن مدى ارتباط جميع هذه الأعراض بالمتغيرات الفيروسية المنتشرة حديثا في أوروبا لا يزال قيد الدراسة.

ولا يمكن تأكيد الإصابة اعتمادا على الأعراض وحدها، نظرا إلى تشابهها مع أمراض أخرى تصيب الحيوانات، ما يجعل الفحوص المخبرية ضرورية للتشخيص.

هل يشكل الفيروس خطراً على البشر؟

يمثل تسجيل أول إصابة بشرية معروفة بفيروس شاموندا نقطة مهمة في فهم هذا الفيروس، الذي ارتبطت الإصابات المعروفة به أساسا بالحيوانات، ولا سيما الأبقار. فقد اكتُشفت العدوى لدى مريض في فرنسا كان يعاني مرضا خطيرا وضعفا شديدا في جهاز المناعة، ما جعله أكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

وأثار اكتشاف الفيروس لدى المريض اهتمام الباحثين، إذ لم تكن هناك حالات بشرية موثقة له من قبل. وجاء تأكيد الإصابة بعد إجراء فحوص وتحليلات مخبرية كشفت وجود الفيروس في عينات مأخوذة من المريض، فيما لا يزال مصدر العدوى وطريقة انتقالها إلى الإنسان قيد التحقيق. ويُشتبه في أن تكون العدوى قد انتقلت عبر لدغة حشرة مصابة، لكن هذا الاحتمال لم يُحسم بصورة نهائية.

وتوفي المريض في أوائل أكتوبر 2026، غير أن العلاقة بين الإصابة بالفيروس ووفاته لا تزال قيد التحقيق، ولا يوجد ما يثبت حتى الآن أن الفيروس كان السبب المباشر للوفاة.

ورغم أهمية هذه الحالة من الناحية العلمية، فإن السلطات الصحية الفرنسية لا تشير المعلومات المتاحة لديها حاليا إلى وجود خطر على عامة السكان. كما لم تُسجَّل أدلة على انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، فيما تستمر الجهود البحثية لفهم خصائصه ومدى قدرته على إصابة البشر.

هل يوجد علاج أو لقاح؟

لا يتوفر حاليا لقاح تجاري أو علاج مضاد للفيروسات مخصص للقضاء على شاموندا لدى الحيوانات. وتركز الرعاية البيطرية على تخفيف الأعراض ومراقبة المضاعفات المحتملة.

أما الوقاية، فتعتمد أساسا على تقليل تعرض الحيوانات للحشرات الناقلة، من خلال مكافحة أماكن تكاثرها، والحد من المياه الراكدة والمخلفات السائلة، واستخدام وسائل الحماية المناسبة داخل المزارع وأثناء نقل الحيوانات.

ويعمل الباحثون على تحديد خصائص المتغيرات الجديدة وفهم تأثيراتها، إلى جانب دراسة الحالة البشرية الأولى. وستساعد النتائج المقبلة على توضيح ما إذا كان الفيروس قد اكتسب خصائص جديدة، أم أن الحالة المسجلة تمثل استثناء نادرا لدى شخص يعاني ضعفا شديدا في المناعة.

لا توجد حاليا مؤشرات على انتشار فيروس شاموندا بين البشر أو على تشكيله تهديدا واسعا للصحة العامة، إذ لم تُسجَّل أدلة على انتقاله من شخص إلى آخر. ومع ذلك، فإن رصد أول إصابة بشرية معروفة بالفيروس في فرنسا أثار اهتمام الأوساط العلمية والصحية، ودفع إلى تكثيف الجهود لفهم طبيعة العدوى ومصدرها المحتمل.

ويعمل الباحثون على تحديد كيفية انتقال الفيروس إلى الإنسان، ومدى ارتباطه بالأمراض الحيوانية، وما إذا كانت هناك عوامل تزيد احتمالات الإصابة، خصوصا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات.