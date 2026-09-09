علامة في وجهك إنذار مبكر للجلطة.. ماذا اكتشف العلماء؟

قد تبدو بعض العلامات التي تظهر على الوجه مجرد مشكلة جمالية عابرة، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن إحدى العلامات المميزة حول العينين قد تكون مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتتمثل هذه العلامة في ظهور بقع أو ترسبات صفراء صغيرة حول الجفون والعينين، وهي حالة تُعرف طبيًا باسم «زانثيلازما» (Xanthelasma). وتحدث هذه البقع عندما تتراكم خلايا مناعية محملة بالكوليسترول والدهون داخل الأنسجة، ما يؤدي إلى ظهور مناطق صفراء أو منتفخة قليلًا حول العينين.

ورغم أن الزانثيلازما لا تعني بالضرورة أن الشخص مصاب بمرض في القلب، فإنها غالبًا ما ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو أحد عوامل الخطر المعروفة لتصلب الشرايين. ويحدث تصلب الشرايين عندما تتراكم اللويحات الدهنية داخل جدران الأوعية الدموية، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تضيق الشرايين أو انسدادها.

وفي الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون من جامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة «Atherosclerosis»، حلل العلماء البيانات الصحية لنحو 17,925 شخصًا مصابًا بالزانثيلازما، وقارنوها بمجموعة أخرى تضم العدد نفسه من الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بالزانثيلازما تعرضوا لمعدلات أعلى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والنوبات الإقفارية العابرة، المعروفة باسم «الجلطات الدماغية الصغيرة». وخلال السنة الأولى من المتابعة، أصيب نحو 1% من المصابين بالزانثيلازما بنوبة قلبية، مقارنة بنحو 0.35% فقط في المجموعة الأخرى. كما بلغت نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية 0.95% مقابل 0.3%، بينما سجلت النوبات الإقفارية العابرة 0.6% مقابل 0.19%.

وظل خطر الإصابة بهذه الأحداث القلبية والدماغية أعلى لدى المصابين بالزانثيلازما حتى بعد خمس سنوات وعشر سنوات من المتابعة، رغم أن الفارق بين المجموعتين أصبح أقل مع مرور الوقت.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن البقع الصفراء حول العينين تسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية بشكل مباشر. كما أن العلاقة لم تكن مرتبطة فقط بارتفاع الدهون في الدم، ما يشير إلى احتمال وجود عوامل أخرى تفسر زيادة الخطر.

لذلك، لا ينبغي التعامل مع الزانثيلازما باعتبارها تشخيصًا لأمراض القلب، لكنها قد تكون علامة تستحق الانتباه، خصوصًا إذا ظهرت للمرة الأولى. وقد يكون من المفيد عند ظهورها إجراء فحوص للكوليسترول وضغط الدم والسكر وتقييم عوامل الخطر الأخرى، وفقا لـ "

علامة في وجهك إنذار مبكر للجلطة.. ماذا اكتشف العلماء؟

قد تبدو بعض العلامات التي تظهر على الوجه مجرد مشكلة جمالية عابرة، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن إحدى العلامات المميزة حول العينين قد تكون مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتتمثل هذه العلامة في ظهور بقع أو ترسبات صفراء صغيرة حول الجفون والعينين، وهي حالة تُعرف طبيًا باسم «زانثيلازما» (Xanthelasma). وتحدث هذه البقع عندما تتراكم خلايا مناعية محملة بالكوليسترول والدهون داخل الأنسجة، ما يؤدي إلى ظهور مناطق صفراء أو منتفخة قليلًا حول العينين.

ورغم أن الزانثيلازما لا تعني بالضرورة أن الشخص مصاب بمرض في القلب، فإنها غالبًا ما ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو أحد عوامل الخطر المعروفة لتصلب الشرايين. ويحدث تصلب الشرايين عندما تتراكم اللويحات الدهنية داخل جدران الأوعية الدموية، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تضيق الشرايين أو انسدادها.

وفي الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون من جامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة «Atherosclerosis»، حلل العلماء البيانات الصحية لنحو 17,925 شخصًا مصابًا بالزانثيلازما، وقارنوها بمجموعة أخرى تضم العدد نفسه من الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بالزانثيلازما تعرضوا لمعدلات أعلى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والنوبات الإقفارية العابرة، المعروفة باسم «الجلطات الدماغية الصغيرة». وخلال السنة الأولى من المتابعة، أصيب نحو 1% من المصابين بالزانثيلازما بنوبة قلبية، مقارنة بنحو 0.35% فقط في المجموعة الأخرى. كما بلغت نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية 0.95% مقابل 0.3%، بينما سجلت النوبات الإقفارية العابرة 0.6% مقابل 0.19%.

وظل خطر الإصابة بهذه الأحداث القلبية والدماغية أعلى لدى المصابين بالزانثيلازما حتى بعد خمس سنوات وعشر سنوات من المتابعة، رغم أن الفارق بين المجموعتين أصبح أقل مع مرور الوقت.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن البقع الصفراء حول العينين تسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية بشكل مباشر. كما أن العلاقة لم تكن مرتبطة فقط بارتفاع الدهون في الدم، ما يشير إلى احتمال وجود عوامل أخرى تفسر زيادة الخطر.

لذلك، لا ينبغي التعامل مع الزانثيلازما باعتبارها تشخيصًا لأمراض القلب، لكنها قد تكون علامة تستحق الانتباه، خصوصًا إذا ظهرت للمرة الأولى. وقد يكون من المفيد عند ظهورها إجراء فحوص للكوليسترول وضغط الدم والسكر وتقييم عوامل الخطر الأخرى.

ويرى الباحثون أن اكتشاف هذه العلامة بسهولة خلال الفحص الطبي قد يمنح الأطباء فرصة للتعرف مبكرًا على عوامل الخطر القلبية والسيطرة عليها من خلال تحسين نمط الحياة أو استخدام العلاج المناسب عند الحاجة، وبالتالي، فإن البقع الصفراء حول العينين ليست سببًا للذعر، لكنها قد تكون إشارة تستحق الفحص بدل اعتبارها مجرد مشكلة تجميلية.

ويرى الباحثون أن اكتشاف هذه العلامة بسهولة خلال الفحص الطبي قد يمنح الأطباء فرصة للتعرف مبكرًا على عوامل الخطر القلبية والسيطرة عليها من خلال تحسين نمط الحياة أو استخدام العلاج المناسب عند الحاجة.

وبالتالي، فإن البقع الصفراء حول العينين ليست سببًا للذعر، لكنها قد تكون إشارة تستحق الفحص بدل اعتبارها مجرد مشكلة تجميلية.