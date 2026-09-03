ماذا تعرف عن التهاب قناة الأذن؟

أوضح الصندوق العام لشركات التأمين في ألمانيا أن التهاب قناة الأذن يحدث عادةً نتيجة تسلل البكتيريا إلى جلد القناة عبر جروح صغيرة، مشيراً إلى أن أعراضه تشمل الحكة، وتورم قناة الأذن واحمرارها، وخروج إفرازات منها، إلى جانب ضعف السمع.

وأضاف الصندوق أن الأسباب الأخرى لالتهاب قناة الأذن تشمل العدوى الفطرية، مشيراً إلى أن أعراض الالتهاب تشمل:

-حكة في الأذن

-تورم واحمرار قناة الأذن

-خروج إفرازات من الأذن

-انسداد و/أو شعور بالضغط في الأذن

-مشاكل في السمع

العلاج

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الالتهاب في الوقت المناسب، وذلك لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة مثل الخراج في قناة الأذن.

وعادة ما يتم علاج التهاب قناة الأذن باستخدام قطرات الأذن المحتوية على مضادات حيوية أو مضادات للالتهابات، بالإضافة إلى مسكنات الألم.





