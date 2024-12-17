ما هو اختبار المشي لمدة 6 دقائق؟

اختبار المشي لمدة 6 دقائق هو مقياس بسيط وغير جراحي للقدرة الوظيفية؛ فهو يركز على القدرة على التحمل والقدرة الهوائية ، كما أنه يقيس مدى قدرة الشخص على المشي على سطح صلب ومستوٍ في غضون ست دقائق بالسرعة التي تناسبه.

ويوفر الاختبار رؤى قيمة حول صحة القلب والأوعية الدموية والرئتين، ويتنبأ بالنتائج في حالات مثل قصور القلب ومرض الانسداد الرئوي المزمن وحتى السرطان.

ويساعد في قياس فعالية العلاج واللياقة البدنية العامة، وربط مسافة المشي بالصحة وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".

ورغم أنه ليس اختبارًا كبيرًا للوهلة الأولى، إلا أنه يحتوي على معلومات قيمة فيما يتعلق بصحة الأنظمة القلبية الوعائية والرئوية واللياقة البدنية العامة.

وعلى عكس اختبارات جهاز المشي أو الدراجة الثابتة التي تقيس الأداء الأقصى في البيئات الخاضعة للرقابة، يقيم اختبار المشي لمدة 6 دقائق كيفية إدارة الشخص للنشاط البدني اليومي. وهذا يجعله ذا صلة خاصة بفهم نوعية حياة المريض والتحديات اليومية.

يُطلب من المرضى المشي لأبعد مسافة ممكنة لمدة ست دقائق على مسار مسطح تم قياسه مسبقًا، وعادة ما يكون طوله 30 مترًا. يُسمح لهم بالراحة أو التباطؤ إذا لزم الأمر ولكن يتم تشجيعهم على استئناف المشي في أقرب وقت ممكن. يتم قياس المسافة المقطوعة في ست دقائق، وعادةً ما يتم تسجيلها بالأمتار أو الأقدام.

وتتم مقارنة المسافة المقطوعة أثناء الاختبار بالقيم الطبيعية، والتي تختلف بناءً على عوامل ديموغرافية مثل العمر والجنس.

على سبيل المثال، قد يمشي شخص بالغ سليم أقل من 60 عامًا مسافة 400-700 متر في ست دقائق، بينما قد تكون المسافة أقل بالنسبة لكبار السن أو الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية. هناك العديد من المعايير التي تستخدم لتفسير النتيجة. عادةً ما يحقق الأفراد الأصغر سنًا والذكور مسافات أعلى. يمكن أن تقلل السمنة أو قصر القامة من قدرة المشي. يمكن أن تحد حالات القلب أو الرئة أو الجهاز العضلي الهيكلي من الأداء.

اختبار المشي لمدة 6 دقائق هو أكثر من مجرد مقياس لمدى قدرة الشخص على المشي - فهو بمثابة أداة تنبؤية للعديد من النتائج الصحية:

أمراض القلب

غالبًا ما يستخدم الاختبار لتقييم المرضى الذين يعانون من قصور القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى. يمكن أن تشير مسافة المشي المنخفضة إلى ضعف وظائف القلب أو انخفاض الناتج القلبي أو انخفاض تدفق الدم. يساعد الأطباء في قياس شدة حالة المريض والتنبؤ بالنتائج، مثل مخاطر الاستشفاء أو معدلات البقاء على قيد الحياة.

حالات الجهاز التنفسي المزمنة

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حالات الجهاز التنفسي المزمنة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو التليف الرئوي، يقيم اختبار المشي وظائف الرئة. قد تشير مسافة المشي الأقصر إلى صعوبات في التنفس أو تبادل أكسجين غير كافٍ. يستخدم الاختبار أيضًا لمراقبة فعالية العلاجات، مثل الأكسجين التكميلي أو برامج إعادة التأهيل الرئوي.

القدرة على التحمل بشكل عام

الاختبار هو طريقة عملية لقياس اللياقة البدنية والقدرة على التحمل بشكل عام، خاصة عند كبار السن أو الأفراد الذين يتعافون من المرض. غالبًا ما ترتبط مسافة المشي المنخفضة بانخفاض القدرة البدنية أو ضعف العضلات أو التعب، مما قد يدل على الحاجة إلى ممارسة الرياضة أو إعادة التأهيل.

الأمراض المزمنة

في الأمراض المزمنة، مثل أمراض الكلى أو السرطان أو مرض السكري، يمكن أن يساعد الاختبار في التنبؤ بالبقاء على قيد الحياة وجودة الحياة.

تظهر الأبحاث أن المرضى الذين يقطعون مسافات أطول سيرًا على الأقدام يميلون إلى الحصول على نتائج أفضل على المدى الطويل.

العمليات الجراحية

قبل العمليات الجراحية، وخاصة العمليات الكبرى مثل زراعة الرئة أو الإجراءات القلبية، يتم استخدام الاختبار لتقييم استعداد المريض ونتائج التعافي المحتملة. يمكنه أيضًا تتبع التقدم بعد الجراحة أو أثناء العلاجات مثل العلاج الكيميائي.