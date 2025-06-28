علاج جديد يعطي أملاً لمرضى السكري من النوع الأول

أظهرت نتائج تجربة أن المصابين بداء السكري من النوع الأول الذين يحتاجون إلى إنقاص الوزن قد يستفيدون من عقار "سيماجلوتايد" الرائج المركب من "الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1" والمعتمد حاليا لمرضى السكري من النوع الثاني فقط.

وسيماجلوتايد هو العنصر النشط في عقاري (أوزيمبيك) و(ريبلسوس) لمرض السكري من شركة (نوفو نورديسك)، بالإضافة إلى علاج إنقاص الوزن (ويجوفي).

وقال مشرف الدراسة فيرال شاه بكلية الطب بجامعة إنديانا في اجتماع الجمعية الأمريكية للسكري في شيكاجو إن 36 مريضا ممن حُقنوا بسيماجلوتايد أسبوعيا مع الأنسولين المعتاد قضوا وقتا أطول في نطاق السكر المستهدف في الدم وفقدوا وزنا أكثر من 36 مريضا مماثلا تناولوا عقارا وهميا مع الأنسولين في أول تجربة سريرية لاختبار عقار نوفو نورديسك على مرضى السكري من النوع الأول والسمنة.

وكان جميع المرضى يستخدمون أنظمة توصيل الأنسولين الآلية وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى، وهو ما يدخل في نطاق السمنة.

وحقق ثلث المرضى في مجموعة سيماجلوتايد جميع الأهداف الثلاثة للدراسة، وهي نسبة السكر في الدم في النطاق المستهدف من 70 إلى 180 مليجراما في الديسيلتر، وانخفاض سكر الدم، وانخفاض وزن الجسم بنسبة خمسة بالمئة على الأقل. وكان متوسط فقدان الوزن مع سيماجلوتايد تسعة كيلوجرامات.

وأفاد تقرير الدراسة المنشورة في دورية إيفيدينس التابعة لمجموعة نيو إنجلاند جورنال اوف ميديسين بعدم تحقيق أي شخص في مجموعة الدواء الوهمي الأهداف الثلاثة كلها.

وقال شاه في بيان "نأمل أن تشجع تجربتنا القطاع على إجراء تجربة موافقة تنظيمية حتى يتسنى توفير هذا الدواء كمساعد للعلاج بالأنسولين لتحسين إدارة داء السكري من النوع الأول".







