عودة «العدو القديم».. ذبابة مرعبة تهدد قطاع الأبقار في أمريكا

أعلنت السلطات الزراعية الأمريكية تسجيل أول حالة إصابة بطفيل الدودة اللولبية الجديدة داخل ولاية تكساس منذ نحو ستة عقود، في تطور أثار مخاوف واسعة داخل قطاع الثروة الحيوانية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها صناعة اللحوم والأبقار في الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن الإصابة رُصدت في عجل صغير يبلغ عمره ثلاثة أسابيع، عُثر في جسده على يرقات الطفيل، لتكون بذلك أول حالة مسجلة في تكساس منذ عام 1966.

حشرة خطيرة

وتُعد الدودة اللولبية واحدة من أخطر الطفيليات التي تصيب الحيوانات ذات الدم الحار، إذ تضع الذبابة المسببة لها مئات البيوض داخل الجروح أو الفتحات الطبيعية في جسم الحيوان.

وبمجرد فقس هذه البيوض، تبدأ اليرقات بالتغذي على الأنسجة الحية للحيوان، ما يؤدي إلى تدهور حالته الصحية بسرعة، وقد يتسبب في نفوقه إذا لم يتم التدخل العلاجي بشكل عاجل.

ويصف خبراء الثروة الحيوانية هذا الطفيل بأنه من أكثر الآفات تدميراً للماشية بسبب سرعة انتشاره وقدرته على إحداث خسائر اقتصادية كبيرة للمربين.

استراتيجية مبتكرة

وكانت الولايات المتحدة قد خاضت حملة واسعة النطاق منذ خمسينيات القرن الماضي للقضاء على هذه الآفة، عبر استراتيجية بيولوجية مبتكرة اعتمدت على إطلاق ملايين الذباب الذكور المعقم من الطائرات.

وساعدت هذه التقنية على منع تكاثر الحشرة تدريجياً ودفع انتشارها جنوباً حتى منطقة فجوة دارين الواقعة بين بنما وكولومبيا، لتبقى الولايات المتحدة لعقود بمنأى عن خطرها.

إلا أن جهات تمثل صناعة الماشية الأمريكية حذرت قبل عام من احتمال عودة الطفيل مجدداً، مع تزايد حركة التجارة والتنقلات الحيوانية عبر الحدود.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن ظهور الحالة الجديدة لم يكن مفاجئاً بالكامل، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع إمكانية عودة الطفيل إلى الأراضي الأمريكية في مرحلة ما.

وأعلنت الوزارة أنها استثمرت نحو 750 مليون دولار لإنشاء منشأة متخصصة جديدة في جنوب تكساس لتعزيز قدرات الرصد والمكافحة والاستجابة السريعة لأي تفشٍ محتمل.

لكن هذه الجهود تواجه تحديات مرتبطة بتقليص أعداد العاملين في بعض الإدارات المختصة، حيث شهدت إدارة الصحة الحيوانية والنباتية في تكساس خفضاً في الوظائف شمل مئات الموظفين خلال الفترة الأخيرة.

وفي المقابل، انتقد مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر، سرعة تعامل الوزارة مع الملف، معتبراً أن الإجراءات المتخذة لم تكن بالوتيرة المطلوبة لمواجهة خطر قد يتفاقم سريعاً.

ضغوط متزايدة

ويأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لقطاع الأبقار الأمريكي، الذي يعاني بالفعل من ضغوط متزايدة نتيجة الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أعداد القطعان.

وتشير البيانات إلى أن أعداد الأبقار في الولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 75 عاماً، ما يجعل أي انتشار جديد للدودة اللولبية مصدر قلق كبير للمربين والمنتجين.

ويحذر مختصون من أن حتى حالات الإصابة المحدودة قد تؤثر على حركة التجارة الحيوانية وتزيد من الضغوط على قطاع اللحوم، إذا لم يتم احتواء الوضع سريعاً.

يقظة مطلوبة

ورغم أن السلطات تؤكد أن الحالة الحالية لا تمثل تفشياً واسع النطاق، فإن عودة هذا الطفيل بعد عقود من القضاء عليه تذكّر بأهمية أنظمة المراقبة البيطرية والاستعداد الدائم لمواجهة الآفات والأمراض العابرة للحدود.

وبينما تواصل الجهات المختصة عمليات الفحص والرصد، يترقب قطاع الثروة الحيوانية الأمريكي تطورات الموقف، أملاً في أن تبقى هذه الإصابة حادثة معزولة لا تتحول إلى أزمة جديدة تهدد الأمن الغذائي وإنتاج اللحوم في البلاد.