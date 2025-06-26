ليست حلاً سحرياً.. آثار جانبية كارثية لعمليات حقن الدهون





أظهرت دراسات حديثة أن عمليات حقن الدهون في الجسم لها آثار كارثية ومدمرة على الصحة، ومسؤولة عن واحدة من كل ستة حالات دخول إلى المستشفى، وربما تفضي إلى الوفاة في نهاية الأمر.

وحذر مسؤولون صحيون في بريطانيا من أن الآثار الجانبية المدمرة للحقن الدهنية أدت إلى مقتل 10 أشخاص بالفعل، وأطلقت هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة تحقيقاً في سلامة حقن الدهون بعد إصابة مئات البريطانيين بالتهاب البنكرياس، مما أسفر عن وفاة عشرة منهم وفق موقع ميل أونلاين.

ويقوم المسؤولون بفحص ما إذا كان المتضررون يحملون سمة وراثية تجعلهم أكثر عرضة للآثار الجانبية من أمثال مونجارو، وويجوفي، وأوزيمبيك.

وأعلنت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أنها تلقت أكثر من 560 بلاغاً عن إصابة أشخاص بالتهاب البنكرياس بعد تلقيهم حقن "GLP-1" منذ إطلاقها، ومن أهم أعراض التهاب البنكرياس ألم شديد في المعدة يمتد إلى الظهر ولا يزول.

وتُعرف هذه الأدوية عادةً باسم "حقن الدهون" أو "حقن النحافة" لأنها تُستخدم غالباً للتحكم في الوزن، ولكن بعضها مرخص في المقام الأول لعلاج مرض السكري من النوع 2 .

ويأمل الباحثون استخدام اختبارات الفحص الجيني السريع قبل وصف الأدوية لجعل عملية الحقن أكثر أمانًا.

وتشكل الآثار الجانبية للعملية عبئاً كبيراً، وأظهرت الدراسات أن هذه الآثار مسؤولة عن واحدة من كل ستة حالات دخول إلى المستشفى.

وقالت الدكتورة أليسون كايف، كبيرة مسؤولي السلامة في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا: "تشير الأدلة إلى أنه من الممكن منع ما يقرب من ثلث الآثار الجانبية للأدوية من خلال إدخال الاختبارات الجينية، وحتى لو لم تستوفِ المعايير الخاصة بهذه المرحلة من دراسة البنك الحيوي، فإن المعلومات المتعلقة بردود أفعالك تجاه الدواء تكون دائمًا ذات قيمة كبيرة في المساعدة على تحسين سلامة المرضى".

ويتناول الملايين حبوب إنقاص الوزن، ويتم شراء العديد منها بشكل خاص وهذه الأدوية قد تساعد في الحد من السمنة، لكنها ليست الحل السحري ولها آثار جانبية معظمها عبارة عن آثار معوية، بما في ذلك الغثيان والإمساك والإسهال.

وقال البروفيسور مات براون، كبير المسؤولين العلميين في شركة جينوميكس إنجلاند: "لقد تصدرت أدوية GLP-1 مثل Ozempic وwegovy عناوين الأخبار، ولكن مثل جميع الأدوية، يمكن أن تكون هناك مخاطر حدوث آثار جانبية خطيرة، مضيفاً نحن نعتقد أن هناك إمكانية حقيقية لتقليل هذه الآثار الجانبية، حيث أن العديد من الآثار الجانبية لها سبب وراثي.