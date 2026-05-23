حليب الإبل والتوحد.. ماذا يقول العلم فعلاً؟

خلال السنوات الأخيرة، جذب حليب الإبل اهتماماً متزايداً في الأبحاث المرتبطة باضطراب طيف التوحد، خصوصاً بسبب تركيبته البيولوجية المختلفة عن حليب الأبقار، واحتوائه على عناصر مناعية ومضادات أكسدة قد تؤثر في بعض العمليات الحيوية المرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي.

لكن رغم الانتشار الكبير للموضوع على الإنترنت، ما يزال المجتمع العلمي يتعامل معه بحذر. فالسؤال المطروح ليس ما إذا كان حليب الإبل “يعالج” التوحد، بل ما إذا كانت بعض مكوناته قد تؤثر في بعض المؤشرات الحيوية أو السلوكية لدى بعض الأطفال.

تركيبة مختلفة

يختلف حليب الإبل بيولوجياً عن حليب الأبقار في عدة نقاط مهمة. فهو يحتوي على نسب مرتفعة من اللاكتوفيرين والأجسام المناعية ومضادات الأكسدة وفيتامين C ، كما يحتوي بشكل أساسي على بروتين A2 beta-casein بدلاً من بروتين A1 beta-casein الموجود في كثير من أنواع حليب الأبقار.

وقد جذب هذا الفرق اهتمام الباحثين بسبب ارتباط A1 في بعض الدراسات بمشكلات هضمية أو التهابية لدى بعض الأشخاص.

كذلك يتميز حليب الإبل بغياب بعض البروتينات المسببة للحساسية الموجودة في حليب الأبقار، مثل β-lactoglobulin، ما يجعله أكثر قابلية للهضم لدى بعض الأطفال.

محور الأمعاء

يرتبط الاهتمام العلمي بحليب الإبل بعلاقة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي. فبعض الأطفال المصابين بالتوحد يعانون أيضاً اضطرابات هضمية أو تغيرات في الميكروبيوم المعوي، ما دفع الباحثين إلى دراسة تأثير بعض الأنظمة الغذائية والعوامل الحيوية على هذه العلاقة.

وفي هذا السياق، أصبح حليب الإبل جزءاً من الاهتمام البحثي بسبب خصائصه المناعية وسهولة هضمه النسبية لدى بعض الحالات.

نتائج أولية

بعض الدراسات الصغيرة أظهرت نتائج مثيرة للاهتمام. ففي دراسة منشورة في دورية «بيدياتريك ريسيرج»، لاحظ الباحثون تحسناً في بعض المؤشرات السلوكية لدى أطفال مصابين بالتوحد بعد استهلاك حليب الإبل، إلى جانب انخفاض مؤشرات مرتبطة بالإجهاد التأكسدي.

كما وجدت دراسات أخرى تحسناً محدوداً في بعض الجوانب مثل التواصل البصري وبعض السلوكيات الاجتماعية والمؤشرات الالتهابية، خصوصاً عند استهلاك الحليب لفترات قصيرة نسبياً.

أدلة محدودة

لكن رغم هذه النتائج، تبقى الأدلة العلمية الحالية غير كافية للوصول إلى استنتاجات حاسمة. فمعظم الدراسات صغيرة الحجم وقصيرة المدة، وتعتمد على عينات محدودة أو يصعب تكرار نتائجها على نطاق واسع.

وفي مراجعة منهجية حديثة شملت عدة تجارب سريرية على 299 طفلاً، لم يجد الباحثون فرقاً إحصائياً قوياً في الأعراض الأساسية للتوحد، رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة في بعض الجوانب السلوكية والبيولوجية.

ولهذا لا تعترف الهيئات الطبية الكبرى بحليب الإبل كعلاج مثبت لاضطراب طيف التوحد حتى الآن.

تحذير طبي

يشدد الباحثون والأطباء على نقطة مهمة: وجود نتائج أولية واعدة لا يعني وجود علاج مؤكد. فالتحسن الفردي لدى بعض الأطفال لا يمكن تعميمه علمياً من دون دراسات واسعة ومضبوطة، كما أن اضطراب طيف التوحد نفسه شديد التنوع، ولا توجد استجابة موحدة تنطبق على جميع الحالات.

ولهذا تحذر المصادر الطبية من استخدام حليب الإبل بديلاً عن التدخلات العلاجية والسلوكية والطبية المعتمدة.

بحث مستمر

تكمن أهمية الموضوع الحقيقية في أنه يعكس كيف يتغير فهم العلماء للتوحد نفسه. فالأبحاث الحديثة لم تعد تنظر إليه فقط من زاوية عصبية أو سلوكية بحتة، بل بدأت تدرس المناعة والالتهاب والتغذية والأمعاء والبيئة الحيوية الكاملة للجسم.

وفي هذا السياق، يصبح حليب الإبل جزءاً من سؤال علمي أوسع: كيف يمكن للعوامل البيولوجية والغذائية أن تؤثر في بعض جوانب الاضطرابات العصبية النمائية؟

ما بعد الجدل

حتى الآن، لا يوجد دليل علمي كافٍ للقول إن حليب الإبل علاج للتوحد. لكن وجود اهتمام بحثي متزايد به يكشف أن العلم ما يزال يحاول فهم العلاقة المعقدة بين التغذية والجهاز العصبي والمناعة والسلوك.

ولهذا يبقى الموضوع مفتوحاً علمياً: ليس كمعجزة طبية، ولا كأسطورة إنترنت، بل كمساحة بحثية ما تزال في بدايتها، تحاول فهم ما إذا كان كوب حليب مختلف قد يحمل بالفعل تأثيراً بيولوجياً يستحق الدراسة.