هل تحارب الشوكولاتة الداكنة مرض السكري؟

كشفت دراسة حديثة عن مجموعة من الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، منها تقليل الإصابة بمرض السكري وفقدان الوزن، وتتخفيض ضغط الدم المرتفع.

ونشرت المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، دراسة، اكتشف الباحثون القائمون عليها أن الأشخاص الذين يتناولون قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميًا (حوالي أونصة واحدة) لديهم خطر أقل بنسبة 21% للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بالذين لا يتناولونها.

جاءت تلك النتائج بناء على تحليل بيانات 192,208 شخصاً لم يكونوا مصابين بمرض السكري أو أمراض أخرى، وتم متابعة أكثر من 111,654 شخصًا لمعرفة تأثير استهلاك أنواع مختلفة من الشوكولاتة على خطر الإصابة بالمرض، وتم تحديد الإصابة بالسكري عبر استبيانات متابعة، واستخدم الباحثون أسلوبًا إحصائيًا لتحديد العلاقة بين استهلاك الشوكولاتة والإصابة بالمرض وفق دي دبليو عربية.

وبحسب الدكتور تشي صن، الأستاذ في جامعة هارفارد والباحث في الدراسة، فقد تفاجأ العلماء بحجم التأثير الذي أظهرتْه نتائج البحث، حيث تم جمع البيانات من خلال استبيانات غذائية أجاب عليها المشاركون على مدار سنوات، وشملت هذه الاستبيانات كمية ونوع الشوكولاتة التي تناولها كل شخص، و لم يظهر أي انخفاض في خطر الإصابة بالسكري لدى الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة بالحليب، التي تحتوي على نسبة أعلى من السكر وأقل من الكاكاو.

ولاحظ الباحثون أن هؤلاء الأشخاص كانوا يميلون لاكتساب الوزن، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري، في المقابل، لم يكن هناك رابط بين تناول الشوكولاتة الداكنة وزيادة الوزن، بل على العكس تماماً أظهرت بعض الأدلة أنها قد تساعد في الوقاية من السكري، نظرًا لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو وأقل من السكر مقارنة بشوكولاتة الحليب.

اكتشاف

واكتشف العلماء أن حبوب الكاكاو تحتوي على مركبات تساعد في إنتاج أكسيد النيتريك، وهو غاز يعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يساهم في خفض ضغط الدم، كما أظهرت الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة قد يقلل ضغط الدم بشكل طفيف.

وأكدت الدكتورة جوان مانسون، المشاركة بالدراسة الجديدة التي تناولت مكملات تحتوي على مركبات الكاكاو، في مقابلة عام 2023 أن توسيع الأوعية الدموية هو العامل الرئيسي وراء انخفاض ضغط الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأضافت مانسون أن هذه الدراسة أيضًا ربطت بين تناول الشوكولاتة الداكنة والوقاية من مرض السكري، وفقًا لموقع NPR."

وأظهرت الأبحاث أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن استجابة الجسم للأنسولين لدى الأشخاص الأصحاء، والأنسولين هو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كميات أكبر من الكاكاو مقارنة بشوكولاتة الحليب، ويولي الباحثون اهتمامًا خاصًا بمركب الإبيكاتيشين الموجود في الكاكاو، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة.

ويقول الباحث جيفري تسيسم من جامعة بريغهام يونغ: "إن 'الدراسات أظهرت أن الأطعمة الغنية بالإبيكاتيشين قد تساعد في علاج السمنة ومرض السكري من النوع 2'"، وفي دراسة مختبرية، قام تسيسم وزملاؤه بإعطاء الإبيكاتيشين لخلايا بيتا في أطباق بتري لدراسة تأثيره على إفراز الأنسولين، وأوضح تسيسم: "ما أظهرناه هو أن خلايا بيتا تستطيع إفراز الأنسولين بشكل أفضل، مما يساعد في إزالة المزيد من السكر من الدم".

أبرز فوائد الشكولاتة الداكنة

* تساعم في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع، وتقوي الدورة الدموية في الجسم.

* تعمل على تقليل مستويات الكولسترول في الجسم.

* كما أنها تسهم في تقوية المناعة، وتحسن قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

* تزود الجسم بجرعة جيدة من مضادات الأكسدة الهامة.

*تحمي البشرة من التلف الذي قد تسببه أشعة الشمس الضارة، وترطب البشرة.

*تحسن صحة الدماغ والقدرة على أداء وظائفه المختلفة.

يحتوي لوح الشوكولاتة الداكنة (100 غرام) على 600 سعرة حرارية تقريبًا، بينما تمنحك الأونصة الواحدة (حوالي 28 غراماً) 170 سعرة حرارية، مما قد يساهم في زيادة الوزن إذا تناولتها بإفراط، لذا يكفي تناول قطعة أو قطعتين صغيرتين في اليوم.