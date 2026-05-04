الشيخوخة البيولوجية للوجوه تلعب دوراً حاسما في مسار مرضى السرطان

تشير دراسة علمية حديثة إلى أن ملامح الوجه قد تحمل معلومات أعمق بكثير من مجرد العمر الظاهري، إذ يمكن أن تساعد في التنبؤ بفرص بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة، وتعتمد الفكرة على تحليل التغيرات الدقيقة في مظهر الوجه مع مرور الوقت، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لقياس ما يُعرف بمعدل شيخوخة الوجه.

هذا المؤشر لا يركز على العمر الزمني، بل على العمر البيولوجي، أي مدى تقدم الجسم فعلياً في الشيخوخة، والذي قد يختلف بشكل كبير بين شخص وآخر حتى لو كانا في نفس العمر.

كيف تعمل التقنية؟

طوّر الباحثون أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُعرف باسم (FaceAge)، تقوم بتحليل صور الوجه لتقدير العمر البيولوجي للشخص، وعند مقارنة صور متعددة لنفس المريض عبر الزمن، يمكن حساب معدل شيخوخة الوجه (FAR)، وهو مقياس يوضح مدى سرعة تقدم الشيخوخة لدى الفرد.

وفي الدراسة، تم تحليل بيانات نحو 2276 مريض سرطان خضعوا للعلاج الإشعاعي، حيث تم استخدام صورهم الطبية الروتينية لتتبع التغيرات في ملامح الوجه بمرور الوقت.

كلما تسارعت الشيخوخة… تراجعت فرص البقاء

أظهرت النتائج أن المرضى الذين بدت عليهم علامات الشيخوخة بشكل أسرع، أي الذين سجلوا معدلات أعلى في شيخوخة الوجه كانت لديهم فرص أقل للبقاء على قيد الحياة.

وبحسب الدراسة، ارتبط ارتفاع هذا المعدل بزيادة خطر الوفاة، حيث تراوحت نسب المخاطر بين 1.25 و1.65 حسب الفترة الزمنية بين الصور، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس ونوع السرطان.

هذه النتائج تعزز فكرة أن الشيخوخة البيولوجية، وليس فقط العمر الزمني، تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار المرض.

لماذا الوجه تحديداً؟

يُعد الوجه مرآة دقيقة للحالة الصحية، إذ تعكس ملامحه تغيرات في الجلد والأنسجة والبنية العظمية، وهي جميعها مرتبطة بعمليات الشيخوخة داخل الجسم.

ومع تطور تقنيات التعلم العميق، أصبح بالإمكان تحليل هذه التغيرات بشكل دقيق واستخلاص مؤشرات صحية لم تكن متاحة سابقاً. بل إن بعض الدراسات السابقة وجدت أن مرضى السرطان غالباً ما يبدون أكبر سناً من عمرهم الحقيقي بنحو خمس سنوات في المتوسط.

نحو طب أكثر دقة وتخصيصاً

يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام استخدام أدوات غير جراحية وسهلة التطبيق في تقييم حالة المرضى، فبدلاً من الاعتماد فقط على الفحوصات التقليدية، يمكن للأطباء استخدام صور الوجه كوسيلة إضافية لمتابعة تطور الحالة الصحية.

كما قد تساعد هذه التقنية في تحسين دقة التنبؤ بنتائج العلاج، وتخصيص الخطط العلاجية لكل مريض، ومتابعة التغيرات الصحية بشكل مستمر دون إجراءات معقدة.

ويرى الباحثون أن هذا النوع من المؤشرات يمكن أن يصبح جزءاً من الطب الشخصي، الذي يعتمد على بيانات دقيقة لكل فرد.

تحديات أخلاقية وعلمية

رغم الإمكانات الكبيرة، لا تزال هناك تحديات يجب التعامل معها قبل اعتماد هذه التقنية بشكل واسع، فالدراسات الحالية تعتمد على بيانات محدودة نسبياً، وتحتاج إلى مزيد من التحقق في بيئات مختلفة.

كما تثير هذه الأدوات تساؤلات أخلاقية تتعلق بالخصوصية وإمكانية إساءة استخدام البيانات، إضافة إلى مخاوف من التحيز في الخوارزميات إذا لم يتم تدريبها على بيانات متنوعة.

ما الذي يعنيه هذا للمستقبل؟

تعكس هذه الدراسة تحولاً أوسع في الطب الحديث، حيث لم تعد المؤشرات الصحية مقتصرة على التحاليل المخبرية، بل امتدت إلى إشارات بصرية يمكن التقاطها وتحليلها رقمياً.

وفي هذا السياق، قد يصبح الوجه، الذي لطالما اعتُبر مرآة للعمر، أداة علمية دقيقة تساعد في إنقاذ الأرواح، من خلال الكشف المبكر عن المخاطر وتوجيه القرارات العلاجية بشكل أفضل.

لم يعد السؤال "كم عمرك؟" كافياً لفهم حالتك الصحية. فاليوم، قد يكون السؤال الأهم: "كم يبدو عمرك بيولوجياً؟".

وبينما لا تزال هذه التقنيات في مراحلها الأولى، فإنها تقدم لمحة عن مستقبل طبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرؤية ما لا يمكن للعين المجردة إدراكه حتى في أبسط صورة لوجه إنسان.