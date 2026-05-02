قدماك تكشفان ما يخفيه جسدك.. علامات تنذر بأمراض خطيرة

في كل خطوة نخطوها، قد ترسل أقدامنا إشارات دقيقة عن حالتنا الصحية دون أن نلتفت إليها. فهذه البنية المعقدة، التي تضم 26 عظمة وأكثر من 100 عضلة ووتر ورباط، لا تقتصر وظيفتها على الحركة والتوازن فقط، بل قد تكون مرآة دقيقة لما يحدث داخل الجسم. في كثير من الأحيان، تظهر أولى علامات الخلل الصحي في القدمين قبل أن نلاحظها في أي مكان آخر.

تغيرات بسيطة

قد تبدو بعض التغيرات بسيطة، مثل برودة القدمين أو تنميلهما، لكنها قد تشير إلى ضعف في الدورة الدموية أو تلف في الأعصاب. كما أن جفاف الجلد وتشقق الكعبين قد يكونان علامة على الجفاف أو اضطرابات في الغدة الدرقية.

أما تورم الكاحلين فقد يرتبط أحيانا بمشاكل في القلب أو الكلى أو الكبد، في حين قد يدل تغير لون الأظافر أو سماكتها على التهابات فطرية أو أمراض كامنة.

وتزداد خطورة هذه المؤشرات لدى مرضى السكري، حيث يمكن أن يؤدي ضعف الأعصاب وتدفق الدم إلى ظهور جروح غير ملحوظة تتطور إلى التهابات خطيرة أو قرح مزمنة، قد تصل في الحالات المتقدمة إلى الغرغرينا.

ارتداء أحذية غير مناسبة

ومع تغير نمط الحياة، لم تعد مشاكل القدم مرتبطة فقط بالتقدم في العمر. فالجلوس لفترات طويلة، وارتداء أحذية غير مناسبة، وزيادة الوزن، وقلة النشاط البدني، كلها عوامل تزيد الضغط على القدمين وتضعفها. كما أن حالات مثل القدم المسطحة أو التهابات المفاصل قد تمر دون تشخيص، رغم تأثيرها الكبير على الحركة وجودة الحياة.

ورغم أن المشكلات تبدأ غالبا بشكل بسيط، فإن تجاهلها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. لذلك، يبقى الكشف المبكر والعناية اليومية المفتاح الأساسي للوقاية. ففحص القدمين بانتظام، واختيار الحذاء المناسب، والحفاظ على النظافة، وممارسة التمارين البسيطة، كلها خطوات صغيرة لكنها تحدث فرقًا كبيرا.

تجاهل بسيط.. عواقب كبيرة

يحذر الأطباء إن الأمور تبدأ بشكل بسيط، كبثور أو ألم خفيف أو تورم طفيف، ثم تتفاقم. وبدون رعاية مبكرة، قد تتحول المشاكل البسيطة إلى مشاكل خطيرة، يتحول جرح صغير إلى قرحة ملتهبة، وتيبس المفاصل إلى محدودية الحركة، وتلف الأعصاب إلى فقدان الإحساس .

عادات بسيطة تحميك

ويؤكد المختصون إن العادات اليومية البسيطة هي الأساس للحفاظ على القدرة على الحركة مع مرور الوقت. فالقدمان لا تتطلبان الكثير من الاهتمام، لكنهما تتحملان عبئا كبيرا يوميا. تجاهل إشاراتهما سهل، لكن الانتباه لها مبكرا يصنع فرقا حقيقيا في المستقبل. هذا الاهتمام البسيط اليوم قد يحدد مدى حرية الحركة واستقلاليتها في السنوات القادمة. فالعناية بالقدمين لا ترتبط بالراحة فقط، بل تمتد لتؤثر في جودة الحياة والقدرة على الاستمرار دون ألم.