قبل ظهور المرض بسنوات.. الذكاء الاصطناعي يكشف أخطر أنواع السرطان

أشارت دراسة حديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُحدث تحولا كبيرا في طريقة تشخيص سرطان البنكرياس، الذي يُعد من أخطر وأشد أنواع السرطان فتكا. وتوضح النتائج أن هذه التقنيات قادرة على رصد مؤشرات المرض في مراحل مبكرة جدًا، قد تسبق ظهور الأعراض أو التشخيص السريري بسنوات، ما يفتح الباب أمام فرص جديدة للكشف المبكر وتحسين نسب النجاة من هذا المرض المعقد.

ويُتوقع أن يصبح سرطان البنكرياس من أبرز أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، خاصة أن معظم الحالات تُكتشف في مراحل متأخرة، حيث يكون المرض قد انتشر بالفعل، مما يجعل فرص العلاج محدودة للغاية.

في هذا السياق، طوّر باحثون من عيادة مايو ومركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس نظاما جديدا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أُطلق عليه اسم REDMOD، وهو نموذج متخصص في الكشف المبكر من خلال تحليل صور الأشعة المقطعية.

تم تدريب النظام على مئات الصور الطبية لمرضى خضعوا لاحقا لتشخيص سرطان البنكرياس، بهدف تعليمه التعرف على العلامات الدقيقة جدا التي قد تسبق ظهور الورم بسنوات. وبدلًا من البحث عن كتلة سرطانية واضحة، يعتمد النموذج على رصد تغيرات طفيفة في أنسجة البنكرياس لا يمكن ملاحظتها بسهولة بالعين البشرية.

أظهرت نتائج الاختبار أن النظام تمكن من تحديد علامات مبكرة للمرض في نحو ثلاثة أرباع الحالات، حتى قبل التشخيص بحوالي 16 شهرا في المتوسط. وفي بعض الحالات، تمكن من رصد مؤشرات مقلقة قبل أكثر من عامين، مع توقعات بإمكانية الوصول إلى فترة كشف قد تمتد إلى ثلاث سنوات قبل التشخيص الفعلي.

كما تفوق النظام على أداء الأطباء في بعض السيناريوهات، حيث كانت دقة الأخصائيين في اكتشاف العلامات المبكرة أقل بكثير عند مراجعة الصور نفسها دون دعم الذكاء الاصطناعي.

ويعتمد (REDMOD) على تحليل ما يُعرف بـ"الأنماط الإشعاعية"، وهي تغيرات دقيقة في نسيج الأنسجة وتركيبها الداخلي، ترتبط غالبًا ببدايات التحولات السرطانية قبل أن تتطور إلى أورام واضحة.

ورغم النتائج الواعدة، أشار الباحثون إلى أن النظام لا يزال في مرحلة التطوير، ويحتاج إلى اختباره على مجموعات أكبر وأكثر تنوعا من المرضى، إضافة إلى دمجه في الإجراءات الطبية اليومية بشكل آمن وفعّال، وفقا لموقع "sciencealert".

ويأمل العلماء أن يساهم هذا التطور في تحويل تشخيص سرطان البنكرياس من اكتشاف متأخر إلى رصد مبكر، ما قد يفتح الباب أمام علاجات أكثر فاعلية وفرص نجاة أعلى بكثير من الوضع الحالي.