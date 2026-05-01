اكتشاف يثير الخوف .. هل يعمل ألزهايمر في الخفاء قبل ظهور الأعراض؟

كشفت دراسة حديثة صادرة عن Mayo Clinic أن مرض ألزهايمر قد يبدأ في التطور داخل الجسم قبل ظهور أعراض فقدان الذاكرة بسنوات طويلة، عبر تغيرات بيولوجية صامتة تبدأ منذ أواخر الخمسينات من العمر.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة "الزهايمر والخرف"، أن المؤشرات المرتبطة بالمرض في الدماغ والدم تبدأ بالتسارع في مراحل عمرية محددة، ما قد يساعد مستقبلاً في الكشف المبكر والوقاية قبل حدوث التدهور الإدراكي الواضح.

ارتباك ذهني

ويعد ألزهايمر أكثر أنواع الخرف شيوعاً، ويصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ويرتبط بتراكم بروتينات غير طبيعية في الدماغ، أبرزها الأميلويد وتاو، وهي تغيرات قد تبدأ قبل سنوات من ظهور النسيان أو الارتباك الذهني، ولا يوجد حتى الآن علاج نهائي للمرض، ما يجعل الاكتشاف المبكر عاملاً حاسماً في إبطاء تقدمه وتحسين جودة الحياة.

وأوضح الباحثون كيف قاموا بإجراء الدراسة حيث حللوا بيانات 2082 مشاركاً ضمن دراسة طويلة الأمد عن الشيخوخة، شملت: تحاليل دم متقدمة، تصويراً للدماغ، اختبارات للذاكرة والقدرات العقلية، وهدف الفريق البحثي إلى تحديد العمر الذي تبدأ فيه مؤشرات المرض بالتسارع بشكل ملحوظ.

وتوصلت النتائج إلى وجود نافذتين زمنيتين رئيسيتين: الأولى تعود إلى أوائل الستينات حيث يبدأ التراجع المعرفي في الظهور بشكل أوضح ، ويتسارع تراكم بروتين الأميلويد في الدماغ، وتعد هذه المرحلة فرصة مهمة للتدخل المبكر

أما الثانية تبدأ من أواخر الستينات إلى أوائل السبعينات، وترتفع فيها مؤشرات تلف الخلايا العصبية، وتتزايد مستويات بروتين تاو في الدم، كما يظهر انكماش أكبر في مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض فحوص الدم الحديثة أظهرت نتائج مشابهة لتصوير الدماغ، ما يعزز فرص استخدامها مستقبلاً كوسيلة أسهل وأقل تكلفة لرصد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

ويرى الباحثون أن فهم توقيت بداية المرض قد يغيّر طريقة التعامل معه، بحيث يتحول التركيز من علاج المراحل المتأخرة إلى الوقاية والتشخيص المبكر، كما قد يساعد الأطباء في تحديد العمر الأنسب لإجراء الفحوصات الوقائية، بدلاً من إجرائها مبكراً جداً أو بعد فوات الأوان.

خطوة مهمة

وأكد الباحثون أن النتائج تعكس أنماطاً عامة لدى السكان، ولا تعني بالضرورة أن كل شخص سيصاب بالمرض، لكنها تمثل خطوة مهمة نحو فهم كيف يبدأ ألزهايمر بصمت، وكيف يمكن كشفه قبل أن يسرق الذاكرة.