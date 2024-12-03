خمسة أدوية شائعة لا يجب تناولها مع الطعام

كشف أحد الأطباء البارزين عن أدوية شائعة لا يجب على المريض تناولها مع الطعام أبدًا.

وقال الدكتور زين حسن، أخصائي التخدير في لوس أنجلوس، إن هناك خمسة أدوية بارزة تصبح أقل فعالية إذا تم تناولها قبل أو بعد تناول الطعام مباشرة وفق صحيفة ديلي ميل.

حتى تناول كوب من القهوة أو كوب من عصير البرتقال في الصباح قد يمنع الجسم من امتصاص الأدوية بشكل صحيح، مما يترك حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب، ومشاكل الغدة الدرقية دون علاج.

أول هذه الادوية هو هو السينثرويد (ليفوثيروكسين)، والذي يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية، المعروف أيضًا باسم قصور الغدة الدرقية .

ويعمل هذا الدواء عن طريق استبدال هرمون الغدة الدرقية الثيروكسين (T4)، والذي لا ينتجه الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية بشكل كافٍ.

ويقدر الخبراء أن هناك 100 مليون وصفة طبية يتم كتابتها لتناول عقار سينثرويد كل عام، حيث يتناوله واحد من كل 20 أمريكيا.

ويؤدي تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد - مثل منتجات الألبان واللحوم الحمراء - إلى تقليل قدرة الأمعاء على امتصاص الدواء.

وأشار الدكتور حسن إلى مشروبات الإفطار التقليدية، وقال: "إذا تناولت السينثرويد مع الحليب أو القهوة أو العصير، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل امتصاص السينثرويد وفعاليته".

وتوصي الجمعية الأمريكية لعلم الأدوية بتناول عقار السينثرويد على معدة فارغة لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة قبل تناول الطعام لتجنب هذا "الامتصاص غير المنتظم".

وحذر الدكتور حسن من تناول البيسفوسفونات مع الوجبات، وهي مجموعة من الأدوية التي تساعد على زيادة قوة العظام وكثافتها.

ويتم وصف هذه الأدوية في أغلب الأحيان لعلاج هشاشة العظام، وهي حالة تصيب في الغالب كبار السن وتجعل العظام هشة وعرضة للكسر، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطان التي انتشرت إلى العظام.

وقال الدكتور حسن: "لا ينصح بتناول البيسفوسفونات مع الطعام لأنه يمكن أن يقلل من امتصاص البيسفوسفونات".

وينصح الخبراء بتناول هذه الأدوية على معدة فارغة مع كوب كامل من الماء، بالإضافة إلى الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد تناولها قبل تناول أي طعام أو شراب آخر.

وتشير تقديرات مكتب الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة إلى أن 10 ملايين أمريكي فوق سن الخمسين تم تشخيص إصابتهم بهشاشة العظام.

كما ضمت القائمة أيضًا عقار الفياغرا، وهو يُعرف باسم السيلدينافيل، ويتناوله أكثر من مليون رجل أمريكي، بما في ذلك أعداد متزايدة من الرجال في العشرينات والثلاثينيات من العمر .

"إذا تناولت السيلدينافيل مع الطعام في العشاء، فلن يكون له نفس التأثير ومن المستحسن تناولها على معدة فارغة أو بعد تناول الطعام بساعتين للتأكد من فعاليته.

ويمكن للوجبات الدهنية على وجه الخصوص أن تمنع امتصاص المادة الفعالة وهي سترات السيلدينافيل.

وحذر الدكتور حسن أيضًا من تناول الكابتوبريل المعروف أيضًا باسم كابوتين.

والكابتوبريل هو مثبط للإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، والذي يعالج ارتفاع ضغط الدم عن طريق إيقاف إنتاج الأنجيوتنسين II، وهي مادة تعمل على تضييق الأوعية الدموية.

من بين 50 مليون أمريكي يتناولون أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ثمانية من كل 10 يتناولون مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين مثل الكابتوبريل.

وقال الدكتور حسن: "لا ينبغي تناول الكابتوبريل مع الطعام. بل ينبغي الانتظار لمدة ساعتين بعد تناول الوجبة أو تناوله قبل الطعام في الصباح".

على غرار الأدوية الأخرى المذكورة في القائمة، فإن تناول الطعام مع الكابتوبريل يمكن أن يجعله أقل فعالية.

إذا لم يكن من الممكن السيطرة على ضغط الدم المرتفع، فإن الأوعية الدموية تتضرر مع مرور الوقت وتواجه صعوبة في نقل الدم إلى القلب.

ويؤدي هذا إلى إجبار القلب على العمل بجهد أكبر، مما يجهده ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأخيرا، ينصح الدكتور حسن بعدم تناول مثبطات مضخة البروتون (PPIs) مع الطعام.

وتساعد هذه الأدوية على تقليل إنتاج حمض المعدة، مما يؤدي إلى استخدامها لعلاج الارتجاع الحمضي، وحرقة المعدة، وقرحة المعدة.

كما حذر الدكتور حسن من ضرورة استشارة الطبيب دائمًا قبل التوقف عن تناول الأدوية أو تغيير مواعيدها

وتعمل مثبطات مضخة البروتون على حجب المضخات التي تنتج حمض المعدة، والتي يتم تنشيطها أثناء تناول الطعام، لذا فإن تناول الدواء مع وجبة الطعام ينفي فوائد الدواء.

وقال الدكتور حسن: "من المفترض أن تتناوله قبل تناول الطعام بـ30 إلى 60 دقيقة".

يمكن أن يؤدي الارتجاع الحمضي غير المنضبط إلى التهاب وتندب وتضييق المريء، مما قد يؤدي إلى الألم وصعوبة البلع.