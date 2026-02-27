لغز طبي صامت.. لماذا لا نسمع عن سرطان القلب؟

في حين أن السرطان يُعد من أكثر الأمراض فتكا وانتشارا حول العالم، فإن هناك نوعا منه نادرا جدا حتى يكاد الناس لا يسمعوا عنه مطلقا وهو سرطان القلب. على الرغم من أن القلب عضو حيوي يعمل بلا كلل طوال حياتنا، فإن أورامه الخبيثة الأولية تُسجل بحالات قليلة جدا، مقارنة بسرطانات الرئة أو الثدي أو القولون. فما السبب وراء هذه الندرة؟ وما الذي يجعل خلايا القلب محصنة تقريبا ضد تحولها إلى خلايا سرطانية؟

ويتساءل الكثيرون إذا كان السرطان يمكن أن يصيب أي جزء من الجسم تقريبا، فلماذا لا نسمع عن سرطان القلب كما نسمع عن سرطان الثدي أو الرئة أو القولون؟

السر ببساطة أن سرطان القلب موجود بالفعل، لكنه نادر للغاية. ووفقًا لـ منظمة الصحة العالمية، يُعد السرطان أحد أبرز أسباب الوفاة عالميا، إذ تسبب في نحو 10 ملايين وفاة عام 2020، وأكثر أنواعه شيوعا هي سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا. هذه الأنواع واسعة الانتشار، لذلك تحظى بحملات توعية وتسليط إعلامي كبير.

أما أورام القلب الأولية (التي تبدأ في القلب نفسه) فهي نادرة جدا، إذ تشير التقديرات إلى أنها تصيب ما بين 0.0017% و0.028% فقط من السكان، ونحو 25% منها فقط يكون خبيثا. لهذا السبب لا يسمع معظم الناس عنها مطلقا.

ويؤكد أطباء القلب أن رؤية حالات سرطان القلب الأولي الخبيث أمر استثنائي خلال المسيرة المهنية للطبيب. كما أن أغلب الأورام التي تُكتشف في القلب لا تكون أصلها منه، بل تكون نقائل سرطانية انتشرت من أعضاء أخرى، كالرئة أو الثدي. وفي هذه الحالات يكون المرض في مرحلة متقدمة بالفعل، ما يجعل فرص الشفاء محدودة للغاية.

لكن لماذا هو نادر إلى هذا الحد؟

الإجابة تكمن في طبيعة خلايا القلب نفسها. فخلايا عضلة القلب تُعد "متمايزة نهائيا"، أي أنها تتوقف تقريبا عن الانقسام بعد مرحلة مبكرة من العمر. فبعد سن العشرين، ينخفض معدل انقسام خلايا القلب بشكل كبير جدًا، ويُستبدل أقل من نصفها طوال حياة الإنسان. وبما أن السرطان يرتبط غالبا بأخطاء تحدث أثناء انقسام الخلايا وتضاعف الحمض النووي، فإن قلة الانقسام تعني قلة فرص حدوث تلك الأخطاء، وفقا لموقع "iflscience".

أي أن القلب يتمتع بدفاع طبيعي ضد السرطان، خلاياه لا تنقسم كثيرا، وبالتالي تقل فرص تحولها إلى خلايا سرطانية، عدم سماعنا عن سرطان القلب لا يعني أنه غير موجود، بل لأنه نادر للغاية مقارنة بأنواع السرطان الأخرى، وإن كان ظهوره يحمل خطورة كبيرة بسبب حساسية هذا العضو الحيوي.



