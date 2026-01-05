آثار كارثية.. ماذا يحدث لصحتك عند تناول الوجبات السريعة أسبوعياً؟

حذّرت دراسة حديثة من أن الاعتماد اليومي على الوجبات السريعة قد يحمل آثارا صحية خطيرة، بدءا من زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين، وصولا إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وربما تقصير العمر المتوقع.

تشير الدراسة، التي نُشرت في ديسمبر الماضي وراجعتها خبيرة التغذية جيمي جونسون، إلى أن وجبات الوجبات السريعة عادةً ما تكون عالية السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكريات والصوديوم، بينما تفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية الأساسية، ما يجعلها خيارا ضارا إذا أصبح جزءا من النظام الغذائي اليومي، وفقا لموقع verywellhealth.

ويقول الخبراء إن استهلاك الوجبات السريعة بشكل روتيني يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الوزن والسمنة، إذ تحتوي معظم هذه الأطعمة على لحوم معالجة وكربوهيدرات مكررة ودهون ضارة، مما يرفع مؤشر كتلة الجسم ويزيد احتمال تراكم الدهون في الجسم.

ووفقا لمراجعة علمية شاملة، فإن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة أكثر من مرة في الأسبوع معرضون بنسبة تصل إلى 129٪ لخطر السمنة مقارنة بمن يبتعدون عنها.

كما أظهرت الدراسة أن الوجبات السريعة الغنية بالكربوهيدرات المكررة والسكر تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، ما يضغط على البنكرياس لإفراز كميات كبيرة من الأنسولين.

ومع تكرار هذه العملية، قد يصاب الجسم بمقاومة الأنسولين، الأمر الذي يزيد بدوره خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 68٪ لدى الأشخاص الذين يستهلكون هذه الوجبات مرتين أو أكثر أسبوعيا.

وليس هذا فحسب، فقد ربطت الأبحاث أيضا بين الاستهلاك المستمر للوجبات السريعة وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب زيادة مستويات الكوليسترول الضار، الالتهاب المزمن، والإجهاد التأكسدي، كما أن الصوديوم العالي في هذه الأطعمة يرفع ضغط الدم، ما يزيد من احتمال حدوث مضاعفات قلبية.

وتشير الدراسة إلى أن تناول الوجبات السريعة يوميا يضر بالصحة العقلية والجسدية، حيث يرتبط بضعف التغذية، نقص العناصر الأساسية، والإجهاد التأكسدي، وقد يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب والتوتر النفسي بنسبة 16٪، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في هذه الأطعمة إلى مشاكل في النوم، انخفاض الطاقة، واضطرابات هضمية تؤثر على نوعية الحياة بشكل عام.

وتختم الدراسة بالتحذير من أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة يسرّع عملية الشيخوخة من خلال ما يُعرف بـ"الشيخوخة الالتهابية"، ويزيد خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب، إذ تشير التقديرات إلى زيادة بنسبة تتراوح بين 56٪ و162٪ في الوفيات المرتبطة بأمراض الشريان التاجي لدى من يعتمدون على هذه الأطعمة بشكل يومي.

ويشدد خبراء التغذية على ضرورة الحد من استهلاك الوجبات السريعة واعتماد نظام غذائي متوازن غني بالفواكه، الخضروات، البروتينات، والألياف لضمان صحة أفضل وطول عمر أطول.