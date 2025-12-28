تحذير صحي.. 10 أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

يبدأ الكثيرون يومهم بفنجان من القهوة، فهي تقدم العديد من الفوائد الصحية المحتملة ، لكنها لا تتوافق مع العديد من الأدوية، إذ يمكن للقهوة أن تغير طريقة امتصاص الجسم لبعض الأدوية، مما يقلل من فعاليتها ويسبب آثاراً جانبية غير مرغوب فيها.

تعمل بعض أدوية الربو على إرخاء عضلات مجرى الهواء لتسهيل التنفس، وقد يؤدي الإفراط في تناول القهوة أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين إلى زيادة خطر الآثار الجانبية لهذه الأدوية، بما في ذلك الصداع والغثيان والأرق والتهيج وفق موقعuhhospitals.

2. أدوية البرد والحساسية

تحتوي العديد من أدوية البرد والحساسية على منبهات للجهاز العصبي المركزي، مثل السودوإيفيدرين. ولأن القهوة منبهة أيضاً، فإن تناولها مع أدوية البرد والحساسية قد يُسبب الأرق والتوتر واضطرابات النوم. كما يجب على مرضى السكري توخي الحذر الشديد عند تناول السودوإيفيدرين والكافيين معاً، لأن الدراسات تُشير إلى أن هذا المزيج قد يرفع مستوى السكر في الدم ويزيد من درجة حرارة الجسم.

3. أدوية الغدة الدرقية

يتناول العديد من الأشخاص أدوية لعلاج قصور الغدة الدرقية، وهي حالة لا تُنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية.

قد يُقلل شرب القهوة عند تناول دواء الغدة الدرقية من قدرة الجسم على امتصاص الدواء، مما يجعله أقل فعالية بشكل ملحوظ، لذا، يُنصح المرضى عادةً بالانتظار من 30 إلى 60 دقيقة بعد تناول دواء الغدة الدرقية قبل شرب القهوة.

4. مميعات الدم

تساعد مميعات الدم على تدفق الدم بسلاسة عبر الشرايين والأوردة، وغالباً ما تُوصف لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم بعد العمليات الجراحية أو لعلاج بعض أمراض القلب أو الدم. ولأنها تمنع تجلط الدم، فإن النزيف يُعدّ أحد الآثار الجانبية الشائعة لمميعات الدم، كما أن الكافيين قد يُبطئ عملية تجلط الدم، لذا، فإن شرب القهوة بالتزامن مع تناول مميعات الدم يزيد من خطر النزيف والكدمات.

5. أدوية ضغط الدم

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، يتناول ملايين الأشخاص أدوية لخفض ضغط الدم، والتي تُبطئ معدل ضربات القلب حتى لا يضطر القلب إلى بذل جهد كبير لضخ الدم، قد يؤدي شرب القهوة قبل تناول دواء ضغط الدم مباشرةً إلى تقليل امتصاصه، مما يجعله أقل فعالية.

6. مضادات الاكتئاب

تُوصف مضادات الاكتئاب لعلاج الاكتئاب وبعض الاضطرابات النفسية الأخرى.

يُمكن أن يُقلل شرب القهوة، وخاصة بكميات كبيرة، من امتصاص الجسم لمضادات الاكتئاب، مما يُضعف فعاليتها.

تُهضم مضادات الاكتئاب الأخرى، مثل كلوميبرامين وإيميبرامين، بواسطة نفس الإنزيم الذي يُحلل الكافيين. ونتيجة لذلك، قد تبقى هذه الأدوية في الدم لفترة أطول، مما يزيد من تأثيرات الكافيين، بما في ذلك الأرق والتوتر.

7. الأدوية المضادة للذهان

تُساعد الأدوية المضادة للذهان الأشخاص المصابين بالفصام، والاكتئاب الشديد، والهوس، وبعض الاضطرابات النفسية الأخرى.

إذا تناولت القهوة قبل تناول هذه الأدوية بفترة وجيزة، فقد يُؤثر الكافيين سلباً على استقلاب الجسم للدواء، مما يُقلل من فعاليته.

8. أدوية هشاشة العظام

هشاشة العظام حالة شائعة تُسبب ضعف العظام وهشاشتها، تشمل الأدوية المستخدمة للوقاية من هشاشة العظام وعلاجها الريسيدرونات والأليندرونات.

يجب تناول هذه الأدوية مع الماء فقط. إذا تم تناولها مع القهوة أو أي مشروب أو طعام آخر، فقد تقل فعاليتها بشكل كبير.

9. الميلاتونين

يُحفز حلول الليل والظلام إفراز الميلاتونين بشكل طبيعي، وهو هرمون يُساعد على الشعور بالنعاس ليلاً.

يُباع الميلاتونين أيضاً كدواء مُساعد على النوم، إضافةً إلى تأثيره على إنتاج الجسم الطبيعي للميلاتونين، يُمكن أن يُقلل شرب القهوة من فعالية مُكملات الميلاتونين.

10. أدوية الزهايمر

مرض الزهايمر هو نوع من الخرف التدريجي، يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تقوية الحاجز الدموي الدماغي، مما قد يحد من وصول أدوية الزهايمر إلى الدماغ.

تعمل إحدى أنواع أدوية الزهايمر عن طريق حماية الناقل العصبي أستيل كولين، وقد ثبت أن تناول كميات كبيرة من القهوة يقلل من فعالية هذه الأدوية.